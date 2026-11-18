JawaPos.com — Perlombaan mengembangkan robot humanoid mulai menarik modal pasar keuangan global. Setelah kecerdasan buatan (AI) mendorong investasi pada pusat data dan semikonduktor, perhatian investor meluas ke teknologi yang membawa kecerdasan digital ke pekerjaan fisik. Abu Dhabi berupaya mengambil bagian melalui instrumen investasi yang mencakup rantai pasok robot humanoid.

Dilansir dari The National, Rabu (18/11/2026), perusahaan investasi global asal Abu Dhabi, Lunate, akan meluncurkan Boreas VettaFi Humanoid Robots UCITS ETF di Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) pada 8 Desember 2026. Dana berkode ROBOTS itu memberikan eksposur kepada investor terhadap perusahaan pengembang robot humanoid dan pemasok teknologi produksinya.

ETF tersebut mengikuti VettaFi Humanoid Robot Select Markets Net Total Return Index dan pada tahap awal mencakup 41 perusahaan dari Asia, Amerika Serikat (AS), dan Eropa. Portofolionya menjangkau empat bagian rantai industri, yakni semikonduktor, komponen robot, pengembang robot humanoid, serta perangkat lunak. Dengan demikian, investasi tidak bertumpu pada satu produsen, tetapi mencakup ekosistem pendukungnya.

Potensi pertumbuhan industri menjadi pendorong peluncuran produk tersebut. Pengiriman robot humanoid diproyeksikan melonjak 500 kali lipat, dari 20.000 unit pada 2025 menjadi 10 juta unit pada 2035. Pada 2050, industri ini diperkirakan menghasilkan pendapatan tahunan hampir USD 5 triliun atau sekitar Rp91.250 triliun, dengan kurs Rp18.250 per dolar AS. Proyeksi tersebut menunjukkan besarnya peluang ekonomi yang mulai dibidik investor global.

Geir Espeskog, Chief Executive Officer Northwind, konsultan Lunate untuk strategi ETF tematik, menilai penurunan biaya dan penuaan populasi dapat memperluas penggunaan robot. “Seiring biaya yang semakin rendah dan populasi menua yang menciptakan kekurangan tenaga kerja, adopsi robot humanoid dapat meluas dari pabrik dan gudang ke rumah sakit serta rumah tangga,” ujarnya. Teknologi ini berpotensi menjangkau sektor layanan, tidak hanya manufaktur.

Espeskog menjelaskan, ETF tersebut tidak berupaya memilih satu perusahaan yang akan menjadi pemenang industri. Dana itu memberikan eksposur kepada pengembang robot humanoid dan rantai pasok global yang menopang mereka. Pendekatan ini mencakup perusahaan penyedia cip, komponen, dan perangkat lunak, bukan hanya produsen robot.

Bagi Lunate, peluncuran ini menjadi produk tematik kelima di ADX. Sherif Salem, Partner sekaligus Head of Public Markets Lunate, mengatakan, “Penawaran tematik kelima kami di ADX, yang didukung 10 ETF syariah dan 10 ETF konvensional di sektor ekuitas dan pendapatan tetap, menegaskan komitmen kami untuk memperluas pilihan investasi agar investor dapat membangun portofolio jangka panjang yang seimbang.”

ETF Boreas lainnya berfokus pada data AI, energi dan infrastruktur, komputasi kuantum, serta barang mewah. Produk-produk tersebut tercatat di ADX dan bursa Xetra di Jerman. Lunate mengelola rangkaian dana Boreas dengan dukungan riset dan pengembangan produk dari Northwind.

Ekspansi ini sejalan dengan ambisi pertumbuhan Lunate. Perusahaan mengelola aset lebih dari USD 125 miliar (sekitar Rp2.281,25 triliun) dan menargetkan nilainya meningkat lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun. Pada Januari, Mohamed Alsuweidi, Menteri Investasi Uni Emirat Arab (UEA), ditunjuk sebagai Executive Chairman sekaligus Managing Partner. Klien Lunate mencakup institusi, kantor keluarga, dan korporasi.