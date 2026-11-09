Jepang Bantu Filipina Perkuat Pengawasan Laut dengan Radar dan Drone

JawaPos.com - Jepang akan memasok sistem radar pantai dan pesawat nirawak senilai JPY 4,3 miliar atau sekitar Rp 494,5 miliar kepada militer Filipina. Bantuan tersebut diberikan melalui program bantuan keamanan Jepang untuk negara-negara mitra yang memiliki kepentingan strategis serupa, di tengah meningkatnya aktivitas maritim Tiongkok di kawasan.

Pengiriman radar pantai kepada Angkatan Laut Filipina menjadi transfer pertama produk pertahanan buatan Jepang yang telah selesai diproduksi melalui program Official Security Assistance (OSA). Program bantuan keamanan resmi tersebut diluncurkan pemerintah Jepang pada 2023. Dilansir dari Kyodo, Senin (9/11), kesepakatan bantuan itu diumumkan Kementerian Luar Negeri Jepang.

Duta Besar Jepang untuk Filipina Katsuro Kitagawa dan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro menandatangani perjanjian tersebut di Manila. Kesepakatan itu juga mencakup pemberian pesawat nirawak atau unmanned aerial vehicles (UAV) kepada Angkatan Udara Filipina untuk menjalankan misi pengawasan.

Kementerian Luar Negeri Jepang menyebut proyek tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat kerja sama keamanan kedua negara.

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"Proyek ini sangat penting untuk semakin mendorong kerja sama keamanan antara Jepang dan Filipina, meningkatkan keamanan jalur laut penting bagi Jepang, serta berkontribusi dalam menjaga dan memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan," demikian pernyataan kementerian tersebut.

Kerja sama keamanan Jepang dan Filipina semakin erat dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara yang sama-sama menjadi sekutu Amerika Serikat di Asia itu memiliki kekhawatiran terhadap meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Tiongkok mengklaim Kepulauan Senkaku di Laut Tiongkok Timur, yang saat ini berada di bawah kendali Jepang meskipun tidak berpenghuni.