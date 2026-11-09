Jepang Bantu Filipina Perkuat Pengawasan Laut dengan Radar dan Drone

Bendera Jepang. (Kyodo)
JawaPos.com - Jepang akan memasok sistem radar pantai dan pesawat nirawak senilai JPY 4,3 miliar atau sekitar Rp 494,5 miliar kepada militer Filipina. Bantuan tersebut diberikan melalui program bantuan keamanan Jepang untuk negara-negara mitra yang memiliki kepentingan strategis serupa, di tengah meningkatnya aktivitas maritim Tiongkok di kawasan.
Pengiriman radar pantai kepada Angkatan Laut Filipina menjadi transfer pertama produk pertahanan buatan Jepang yang telah selesai diproduksi melalui program Official Security Assistance (OSA). Program bantuan keamanan resmi tersebut diluncurkan pemerintah Jepang pada 2023. Dilansir dari Kyodo, Senin (9/11), kesepakatan bantuan itu diumumkan Kementerian Luar Negeri Jepang.
Duta Besar Jepang untuk Filipina Katsuro Kitagawa dan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro menandatangani perjanjian tersebut di Manila. Kesepakatan itu juga mencakup pemberian pesawat nirawak atau unmanned aerial vehicles (UAV) kepada Angkatan Udara Filipina untuk menjalankan misi pengawasan.
Kementerian Luar Negeri Jepang menyebut proyek tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat kerja sama keamanan kedua negara.
"Proyek ini sangat penting untuk semakin mendorong kerja sama keamanan antara Jepang dan Filipina, meningkatkan keamanan jalur laut penting bagi Jepang, serta berkontribusi dalam menjaga dan memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan," demikian pernyataan kementerian tersebut.
Kerja sama keamanan Jepang dan Filipina semakin erat dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara yang sama-sama menjadi sekutu Amerika Serikat di Asia itu memiliki kekhawatiran terhadap meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.
Tiongkok mengklaim Kepulauan Senkaku di Laut Tiongkok Timur, yang saat ini berada di bawah kendali Jepang meskipun tidak berpenghuni.
Beijing juga masih terlibat sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan dengan Filipina dan sejumlah negara lainnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022