Jepang Siapkan Taksi Terbang 2028, 15 Perusahaan Gabung dalam Proyek

Shin Kitamura (kiri), pejabat eksekutif senior di MUFG Bank, berpose sambil memegang model "mobil terbang" di Osaka pada 6 Oktober 2026. (Kyodo)
JawaPos.com - Sebanyak 15 perusahaan besar Jepang bergabung untuk mengkaji pengoperasian taksi terbang secara komersial di wilayah Jepang bagian barat. Mereka menargetkan layanan transportasi udara tersebut mulai beroperasi pada 2028, dengan kawasan Kansai yang mencakup Prefektur Osaka dan Kyoto sebagai wilayah awal.
Proyek ini melibatkan MUFG Bank dan sejumlah perusahaan dari berbagai sektor industri. Mereka akan mengkaji model bisnis berkelanjutan, infrastruktur yang dibutuhkan, hingga strategi menarik penumpang melalui sektor pariwisata. Dilansir dari Kyodo, Senin (9/11), pesawat listrik berukuran ringkas buatan perusahaan rintisan Jepang, SkyDrive Inc., akan digunakan dalam layanan tersebut.
Pesawat SkyDrive dirancang untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal tanpa membutuhkan landasan pacu. Perusahaan-perusahaan yang terlibat juga mempertimbangkan pembentukan perusahaan patungan untuk mengoperasikan layanan taksi terbang tersebut.
Dalam peta jalan yang diperbarui pada Maret lalu, pemerintah Jepang menargetkan layanan komersial menggunakan kendaraan mobilitas udara generasi berikutnya mulai beroperasi pada 2027 hingga 2028.
SkyDrive yang berbasis di Toyota, Prefektur Aichi, Jepang tengah, telah melakukan lebih dari selusin penerbangan demonstrasi dalam World Expo Osaka tahun lalu. Pesawat multirotor bertenaga baterai tersebut dapat membawa seorang pilot dan maksimal dua penumpang.
"Setelah Expo Osaka-Kansai, mobil terbang mulai bergerak dari tahap demonstrasi dan pengembangan teknologi menuju fase baru penerapan di masyarakat," kata MUFG Bank dalam pernyataan resmi mengenai inisiatif bersama yang melibatkan 15 perusahaan tersebut.
Selain MUFG Bank, peserta lainnya mencakup bank regional Senshu Ikeda Bank, perusahaan asuransi umum Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., serta perusahaan penyewaan aset Mitsubishi HC Capital Inc. Identitas perusahaan peserta lainnya belum diungkapkan.
Seluruh perusahaan akan menggelar pertemuan secara berkala untuk menggabungkan keahlian masing-masing dan membahas berbagai kebutuhan operasional. Pembahasan mencakup pembangunan vertiport atau fasilitas lepas landas dan pendaratan taksi terbang, infrastruktur pengisian daya, serta penentuan tarif yang sesuai.
Mereka juga akan mengkaji kelayakan komersial layanan tersebut. Keputusan mengenai pembentukan perusahaan patungan untuk mengoperasikannya dijadwalkan diambil sekitar musim panas tahun depan.
SkyDrive, yang bekerja sama dengan Osaka Metro Co. untuk mewujudkan penggunaan mobil terbang secara praktis, menyebut keterbatasan lokasi lepas landas dan pendaratan sebagai salah satu hambatan utama pengembangan teknologi tersebut. Persoalan ini terutama terasa di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.
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