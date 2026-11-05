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Penulis: Rian Alfianto
Jumat, 6 November 2026 | 03.16 WIB

Selamatkan Anak dari Kecanduan Digital, Meksiko Larang Penggunaan HP di Sekolah

Ilustrasi anak-anak dilarang menggunakan HP di sekolah. (AP News) - Image

Ilustrasi anak-anak dilarang menggunakan HP di sekolah. (AP News)

JawaPos.com - Pemerintah Meksiko mulai membatasi penggunaan telepon seluler (HP) di sekolah sejak Selasa (3/11). Kebijakan Presiden Claudia Sheinbaum ini ditujukan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari dampak penggunaan teknologi digital berlebihan, mulai dari kecanduan platform media sosial, gangguan konsentrasi, hingga stres dan kecemasan.

Melalui aturan tersebut, siswa sekolah dasar dan menengah tidak diperbolehkan menggunakan HP maupun perangkat elektronik lainnya selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pengecualian diberikan untuk kepentingan pendidikan atas arahan guru, keadaan darurat pribadi, serta kebutuhan kesehatan dan disabilitas.

Siswa tetap boleh membawa HP ketika berangkat dan pulang sekolah. Dengan demikian, pembatasan ini lebih diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari gangguan perangkat digital, bukan melarang anak memiliki atau membawa telepon seluler.

Langkah Meksiko tersebut mengikuti tren internasional. Data UNESCO menunjukkan, pembatasan penggunaan HP di lingkungan sekolah telah diterapkan di 114 negara. Kebijakan serupa semakin banyak diadopsi karena meningkatnya kekhawatiran terhadap pengaruh perangkat digital pada perkembangan anak.

Melansir AP News, pemerintah Meksiko menilai penggunaan perangkat digital yang tidak terkendali dapat mengganggu proses belajar dan perkembangan anak.

Menteri Pendidikan Publik Meksiko Mario Delgado mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintahan Sheinbaum untuk melindungi anak-anak dari ketergantungan terhadap platform digital.

Dalam pidatonya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, Delgado menyatakan pemerintah berupaya untuk "mencegah kecanduan platform digital dan gangguan yang ditimbulkannya pada anak di bawah umur."

Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan semakin besarnya paparan anak terhadap layar dan berbagai layanan digital yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna.

Penggunaan HP selama kegiatan belajar juga dikhawatirkan mengurangi konsentrasi siswa. Di luar ruang kelas, paparan konten yang tidak sesuai usia serta interaksi negatif di media sosial berpotensi memicu stres, kecemasan, dan perundungan siber.

Editor: Estu Suryowati
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