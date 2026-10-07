Saham Dell dan Broadcom Melonjak, Kekayaan Michael Dell Mendekati Larry Page

Michael Dell, pendiri sekaligus CEO Dell Technologies (Forbes)
JawaPos.com - Kekayaan pendiri Dell Technologies, Michael Dell melonjak lebih dari USD 10 miliar dalam beberapa jam setelah perdagangan saham dibuka pada Selasa (6/10). Kenaikan itu membuat kekayaan Michael Dell mencapai USD 280,6 miliar atau sekitar Rp5.014,3 triliun dengan kurs Rp17.870 per dolar AS. Angka tersebut menempatkan pendiri Dell Technologies itu sebagai orang terkaya keempat di dunia, tepat di bawah pendiri Google Larry Page.
Dilansir dari Forbes, Rabu (7/10/2026), lonjakan kekayaan Dell terjadi ketika saham Dell Technologies naik sekitar 5 persen pada pagi hari. Saham Broadcom, yang juga menjadi salah satu kepemilikan besar Dell, ikut menguat sekitar 4,4 persen. Kenaikan kedua saham itu turut mendongkrak nilai kekayaannya sebelum sebagian keuntungan terkikis ketika harga saham Dell kembali turun.
Kenaikan itu terutama mengikuti pergerakan saham Dell Technologies. Harga saham perusahaan sempat melonjak sekitar 5 persen setelah pembukaan pasar, sehingga kekayaan Dell bertambah lebih dari 10 persen. Namun, setelah saham terkoreksi, tambahan kekayaannya menyusut menjadi sekitar USD 8,7 miliar atau Rp155,5 triliun.
Selain Dell Technologies, Dell juga memiliki kepemilikan besar di Broadcom. Saham perusahaan pembuat cip tersebut ikut menguat sekitar 4,4 persen pada waktu yang sama. Kepemilikan itu berasal dari transaksi ketika Dell melepas bisnis perangkat lunak VMware kepada Broadcom pada 2023. Dengan demikian, kenaikan dua saham sekaligus memperbesar dampak reli pasar terhadap kekayaan pribadi Dell.
Pada saat yang sama, indeks S&P 500 mencatat rekor tertinggi selama perdagangan hari itu setelah menembus level 7.830. Dell Technologies dan Broadcom sama-sama masuk dalam indeks tersebut. Kenaikan saham kedua perusahaan turut memperbesar nilai kekayaan Dell dan mempersempit jaraknya dengan orang yang berada tepat di atasnya dalam daftar Forbes.
Di posisi ketiga, Forbes memperkirakan kekayaan pendiri Google sekaligus anggota dewan Alphabet Larry Page mencapai sekitar USD 285 miliar atau Rp5.093 triliun. Kekayaannya juga meningkat sekitar 0,47 persen atau USD 1,3 miliar (Rp23,2 triliun) pada Selasa. Dengan demikian, selisih kekayaan Page dan Dell kini hanya sekitar USD 5 miliar atau Rp89,4 triliun.
Perubahan tersebut berkaitan erat dengan ekspansi infrastruktur AI. Saham Dell Technologies telah melonjak sekitar 349 persen sepanjang 2026, didorong kuatnya permintaan server dari perusahaan-perusahaan AI. Pada awal tahun, Forbes memperkirakan kekayaan Dell masih sekitar USD 191 miliar atau Rp3.411,2 triliun. Artinya, dia telah menambah lebih dari USD 95 miliar atau sekitar Rp1.697,7 triliun dalam nilai kekayaan hanya dalam sembilan bulan.
Dell sendiri sebelumnya menggambarkan besarnya permintaan tersebut. Kepada Reuters, dia mengatakan, "Pelanggan sangat membutuhkan AI serta komputasi, penyimpanan, dan jaringan yang kami sediakan untuk menerapkan kecerdasan buatan dalam skala besar." Pernyataan itu menegaskan posisi Dell sebagai salah satu penerima manfaat utama pembangunan infrastruktur yang menopang perkembangan AI.
Fenomena itu juga menjelaskan mengapa posisi Dell dalam daftar miliarder bergerak sangat cepat. Pada September, dia bahkan sempat menyalip Page dan menjadi orang terkaya kedua di dunia setelah Elon Musk. Posisi itu tidak bertahan lama karena Page dan pendiri Amazon Jeff Bezos kembali melewatinya. Bezos kini berada di posisi kedua dalam daftar Forbes.
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