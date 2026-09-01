Menlu Iran Sebut Netanyahu 'Ular', Hasut AS untuk Terus Berperang dengan Iran

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut kalau Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghasut Amerika Serikat untuk terus berperang dengan Iran.

Araghchi bahkan menyebut Netanyahu sebagai 'ular' setelah menilai sang perdana menteri Israel secara terbuka mengklaim telah berhasil memengaruhi Washington untuk mengambil sikap konfrontatif terhadap Teheran.

Tudingan tersebut disampaikan Araghchi melalui unggahan di X pada Senin. Ia menyinggung pernyataan Netanyahu dalam bahasa Ibrani yang menurutnya memperlihatkan kebanggaan atas keberhasilannya memengaruhi kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran.

“Dalam bahasa Ibrani, Netanyahu secara terbuka membanggakan bahwa ia telah menipu pemerintahan AS untuk berperang melawan Iran atas nama Israel. Netanyahu secara eksplisit menertawakan bagaimana ia 'memengaruhi' Amerika melalui 1.000 jam siaran di jaringan televisi AS,” kata Araghchi.

“Dalam bahasa Inggris, dia memuji kepemimpinan POTUS. Ular,” lanjutnya.

Pernyataan itu memperlihatkan semakin tajamnya retorika Teheran terhadap Netanyahu di tengah konflik Iran-AS-Israel yang belum sepenuhnya mereda.

Diketahui, perang antara Iran dan Amerika Serikat pecah pada 28 Februari setelah serangan AS dan Israel menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei serta sejumlah pejabat senior militer.

Iran kemudian membalas dengan melancarkan serangan ke berbagai wilayah di kawasan. Konflik pun meluas dan meningkatkan kekhawatiran akan perang regional yang lebih besar.