Menlu Iran Sebut Netanyahu 'Ular', Hasut AS untuk Terus Berperang dengan Iran

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghci. (AP)
JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut kalau Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghasut Amerika Serikat untuk terus berperang dengan Iran.
Araghchi bahkan menyebut Netanyahu sebagai 'ular' setelah menilai sang perdana menteri Israel secara terbuka mengklaim telah berhasil memengaruhi Washington untuk mengambil sikap konfrontatif terhadap Teheran.
Tudingan tersebut disampaikan Araghchi melalui unggahan di X pada Senin. Ia menyinggung pernyataan Netanyahu dalam bahasa Ibrani yang menurutnya memperlihatkan kebanggaan atas keberhasilannya memengaruhi kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran.
“Dalam bahasa Ibrani, Netanyahu secara terbuka membanggakan bahwa ia telah menipu pemerintahan AS untuk berperang melawan Iran atas nama Israel. Netanyahu secara eksplisit menertawakan bagaimana ia 'memengaruhi' Amerika melalui 1.000 jam siaran di jaringan televisi AS,” kata Araghchi.
“Dalam bahasa Inggris, dia memuji kepemimpinan POTUS. Ular,” lanjutnya.
Pernyataan itu memperlihatkan semakin tajamnya retorika Teheran terhadap Netanyahu di tengah konflik Iran-AS-Israel yang belum sepenuhnya mereda.
Diketahui, perang antara Iran dan Amerika Serikat pecah pada 28 Februari setelah serangan AS dan Israel menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei serta sejumlah pejabat senior militer.
Iran kemudian membalas dengan melancarkan serangan ke berbagai wilayah di kawasan. Konflik pun meluas dan meningkatkan kekhawatiran akan perang regional yang lebih besar.
Gencatan senjata pada April lalu berhasil menghentikan pertempuran paling intens. Namun, kesepakatan tersebut belum menghasilkan perdamaian permanen.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen