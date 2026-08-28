Italia Tetapkan 9 Kota Berstatus Siaga Merah akibat Panas Ekstrem

JawaPos.com - Otoritas Italia mengeluarkan peringatan siaga merah di sembilan kota pada Jumat seiring negara tersebut menghadapi gelombang panas kelima pada musim panas ini, dengan suhu diperkirakan mencapai sekitar 45°C (113°F).

Peringatan dengan tingkat tertinggi tersebut diberikan untuk Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria, serta ibu kota Roma, menurut laporan penyiar publik Rai News.

Siaga merah menandakan kondisi darurat di mana panas ekstrem menimbulkan risiko kesehatan bagi seluruh populasi, termasuk orang sehat dan aktif, tidak hanya kelompok rentan seperti lansia, anak kecil, dan penderita penyakit kronis.

Gelombang panas terkini dipicu oleh antisiklon Afrika Utara, dengan Jumat diperkirakan menjadi hari paling terik dalam musim panas Italia.

Sardinia dan Sisilia diprediksi mengalami kondisi paling parah, dengan suhu sekitar 45°C. Beberapa model cuaca memproyeksikan puncak lokal mencapai hingga 48°C (118,4°F).

Suhu juga diperkirakan melebihi 40°C (104°F) di Calabria, Puglia, dan Campania, sementara Roma diperkirakan mencapai 39°C (102,2°F).

Sebelas kota lainnya, yaitu Ancona, Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Florence, Frosinone, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, dan Viterbo, ditempatkan dalam peringatan oranye.