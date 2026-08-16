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Antara
Minggu, 16 Agustus 2026 | 23.28 WIB

Badai Dahsyat Picu Banjir Bersejarah di Indiana, 6 Orang Dilaporkan Tewas

Ilustrasi banjir. (Pexels/Kaushal Moradiya) - Image

Ilustrasi banjir. (Pexels/Kaushal Moradiya)

JawaPos.com - Sedikitnya enam orang tewas di Indiana, Amerika Serikat, setelah badai dahsyat menyebabkan turunnya hujan lebih dari 28 sentimeter ke sejumlah wilayah negara bagian itu, memicu banjir bersejarah dan operasi penyelamatan besar-besaran, dikutip dari ANTARA.

Banjir terutama terjadi di sepanjang Sungai White, mulai dari Hamilton County hingga pinggiran utara Indianapolis. Lebih dari 90 orang dan 45 hewan peliharaan telah diselamatkan, NBC News melaporkan pada Sabtu.

Di kawasan Ravenwood, Indianapolis, air banjir menenggelamkan mobil dan mencapai pintu rumah. Warga menggunakan kayak dan perahu dayung untuk melintasi jalan yang terendam.

Gubernur Indiana Mike Braun mengatakan telah berbicara dengan Presiden Donald Trump dan pengajuan deklarasi darurat kepada Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) sedang diproses melalui prosedur yang dipercepat.

"Hati saya bersama keluarga dan orang-orang terkasih dari lima warga Indiana yang telah kehilangan nyawa dan setiap keluarga yang kehidupannya berubah akibat badai ini," kata Braun.

"Tolong terus anggap serius ancaman banjir dan jauhi genangan air," tambahnya.

Layanan Cuaca Nasional AS mengatakan sejumlah wilayah menerima hujan lebih dari 28 sentimeter dalam dua hari. Ketinggian Sungai White mencapai lebih dari 24 kaki atau sekitar 7,3 meter di Anderson dan Noblesville, melampaui rekor yang tercatat pada 1913.

Wali Kota Indianapolis Joe Hogsett meminta warga yang tinggal di sepanjang sungai untuk mengungsi setelah menetapkan keadaan darurat lokal.

"Ini adalah salah satu banjir yang hanya terjadi sekali seumur hidup," kata Direktur Manajemen Darurat Marion County Jacob Spence.

Editor: Banu Adikara
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