Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Senin, 1 Juni 2026 | 18.52 WIB

Araghchi: Iran-AS Terus Berkomunikasi Demi Tercapainya Kesepakatan

Ilustrasi negosiasi perundingan damai Amerika Serikat dan Iran dimediasi Pakistan. (ANTARA/Anadolu/py)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, mengatakan Teheran dan Washington terus bertukar pesan terkait kemungkinan tercapainya sebuah kesepakatan.

“Pembahasan dan pertukaran pesan masih terus berlangsung. Sampai hasil yang jelas tercapai, tidak mungkin membuat penilaian apa pun. Semua yang sedang dikatakan saat ini hanyalah spekulasi dan tidak seharusnya dianggap serius,” ujar Araghchi melalui Telegram, dilansir dari Antara, Senin (1/6).

Pada Jumat pagi di Washington, Presiden AS Donald Trump menggelar pengarahan intelijen dan menyatakan bahwa ia akan mengambil keputusan final terkait isu Iran. Namun, media-media AS kemudian melaporkan bahwa sebenarnya belum ada kesepakatan akhir yang tercapai.

Sementara itu, The New York Times, Minggu, melaporkan bahwa Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran serta menyampaikan proposal baru kepada Teheran.

Konflik memuncak setelah AS dan Israel melancarkan serangan bersama ke sejumlah wilayah Iran pada 28 Februari, yang mengakibatkan kerusakan serta jatuhnya korban sipil.

Washington dan Teheran kemudian sepakat mengumumkan gencatan senjata sementara selama dua pekan pada 7 April.

Namun, upaya diplomasi yang digelar selanjutnya di Islamabad menemui jalan buntu, yang kemudian direspons AS dengan melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Trump selanjutnya memperpanjang penghentian permusuhan tersebut guna memberikan waktu bagi Iran untuk menyusun proposal perdamaian.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Presiden Iran Tegaskan PIhaknya Siap Akhiri Perang Lewat Dialog - Image
Internasional

Presiden Iran Tegaskan PIhaknya Siap Akhiri Perang Lewat Dialog

Minggu, 31 Mei 2026 | 02.05 WIB

Amerika Serikat Klaim Rampas Aset Kripto Iran Senilai 1 Miliar Dolar AS - Image
Internasional

Amerika Serikat Klaim Rampas Aset Kripto Iran Senilai 1 Miliar Dolar AS

Minggu, 31 Mei 2026 | 00.34 WIB

Iran Tegaskan Uranium yang Diperkaya Bukan Bagian dari Negosiasi dengan AS - Image
Internasional

Iran Tegaskan Uranium yang Diperkaya Bukan Bagian dari Negosiasi dengan AS

Kamis, 28 Mei 2026 | 03.53 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore