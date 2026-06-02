Trump Klaim Israel dan Hizbullah Sepakat Hentikan Permusuhan

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Israel dan kelompok pejuang Lebanon, Hizbullah, telah sepakat untuk menghentikan serangan satu sama lain.

Di platform Truth Social, Trump mengatakan dia telah melakukan “panggilan telepon yang sangat produktif" dengan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan menerima jaminan bahwa Tel Aviv tidak akan mengirim pasukan ke Beirut.

"Tidak akan ada pasukan yang pergi ke Beirut, dan pasukan mana pun yang sedang dalam perjalanan telah dipulangkan," kata Trump, dilansir dari Antara, Selasa (2/6).

Presiden AS itu mengatakan bahwa melalui perantara senior, ia telah berkomunikasi dengan Hizbullah dan mendapatkan komitmen mereka untuk menghentikan permusuhan.

"Demikian pula, melalui perwakilan tingkat tinggi, saya melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Hizbullah, dan mereka setuju bahwa semua penembakan akan berhenti—bahwa Israel tidak akan menyerang mereka, dan mereka tidak akan menyerang Israel," ujar Trump.

Israel terus menyerang Lebanon di tengah gencatan senjata yang mulai berlaku pada 17 April dan diperpanjang selama 45 hari setelah pembicaraan tidak langsung yang dimediasi oleh AS.