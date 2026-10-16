Inovasi Kamera dan Chip di iPhone 18 Pro dan Pro Max, Apakah Layak Dibeli? 

JawaPos.com - iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max resmi hadir di Indonesia pada 16 Oktober 2026 dengan harga mulai Rp 27,5 juta hingga Rp 58,9 juta, bergantung pada model dan kapasitas penyimpanan.

Dua ponsel terbaru Apple ini membawa pembaruan pada sektor kamera melalui kamera utama 48 MP Fusion dengan aperture variabel, serta penggunaan chip A20 Pro yang diklaim meningkatkan performa dan efisiensi daya.

Kedua model tersedia salah satunya melalui jaringan ritel Digimap dan Digiplus, baik di toko fisik maupun situs web resmi. GM Marketing Apple Business PT. MAP Zona Adiperkasa Farah Fausa Winarsih menjelaskan, di Digimap, terdapat sejumlah penawaran menarik untuk mendongkrak daya beli di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang ini.

"Kami bekerja sama dengan mitra pembayaran dan kolaborasi dengan ikon fashion agar masyarakat bisa memiliki iPhone terbaru ini," ujar Farah di acara peluncuran di Jakarta, Jumat (16/10).

Dari sisi harga, iPhone 18 Pro dibanderol mulai Rp 27.499.000 untuk varian 256 GB. Sementara itu, iPhone 18 Pro Max dengan kapasitas penyimpanan yang sama dipasarkan seharga Rp 29.499.000.

Perbedaan harga kedua model mencapai Rp 2 juta untuk setiap kapasitas penyimpanan yang tersedia. Konsumen dapat memilih varian 256 GB, 512 GB, 1 TB, hingga 2 TB sesuai kebutuhan dan anggaran.