7 Tips agar Baterai HP Tetap Awet Meski Sering Pakai Fast Charging

Ilustrasi fast charging. (Pexels/Andrey Matveev)
JawaPos.com - Fitur fast charging atau pengisian daya cepat menjadi solusi praktis bagi pengguna HP yang tidak ingin menunggu lama saat mengisi baterai.
Meski praktis, penggunaan fast charging tetap perlu diperhatikan agar baterai HP bisa bertahan dalam jangka panjang.
Fast charging membuat daya baterai bisa terisi lebih cepat sehingga perangkat dapat segera digunakan kembali untuk bekerja, bermain game, atau menjalankan aktivitas lainnya.
Namun, suhu yang terlalu tinggi dan kebiasaan pengisian daya yang kurang tepat dapat mempercepat penurunan kapasitas baterai.
Karena itu, ada beberapa tips yang bisa kamu terapkan agar pengisian daya cepat tetap nyaman digunakan tanpa mengabaikan kesehatan baterai!
Setiap HP memiliki spesifikasi pengisian daya yang berbeda. Karena itu, gunakan adaptor dan kabel bawaan atau aksesori berkualitas yang mendukung standar fast charging perangkatmu.
Hindari charger yang tidak jelas kualitas dan spesifikasinya. Charger yang sesuai membantu proses pengisian daya berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dalam hal pengaturan daya dan suhu.
Suhu tinggi menjadi salah satu faktor yang dapat mempercepat penurunan kapasitas baterai.
Fast charging bisa menghasilkan panas, terutama jika dilakukan ketika HP juga menjalankan aktivitas berat.
Sebaiknya hentikan sementara aktivitas seperti bermain game atau merekam video saat mengisi daya.
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