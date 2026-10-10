Baterai HP Android Cepat Habis? Coba Matikan 5 Pengaturan Ini Biar Lebih Awet

JawaPos.com - Baterai HP Android yang cepat habis bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama ketika kamu sedang berada di luar rumah dan tidak membawa pengisi daya. Kondisi ini tidak selalu disebabkan oleh baterai yang sudah rusak. Sejumlah pengaturan dan fitur yang aktif di HP juga bisa ikut meningkatkan konsumsi daya, bahkan ketika perangkat sedang tidak digunakan.

Karena itu, kamu bisa mencoba mengevaluasi beberapa pengaturan untuk membantu menghemat baterai. Tidak semua fitur perlu dimatikan, sebab sebagian memang berguna untuk aktivitas sehari-hari. Namun, jika ada fitur yang jarang kamu gunakan, menonaktifkannya bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi konsumsi daya HP Android.

Berikut 5 pengaturan yang harus dimatikan agar Android lebih awet!

1. Matikan Always-On Display Jika Tidak Diperlukan Always-On Display atau AOD merupakan fitur yang memungkinkan layar tetap menampilkan informasi tertentu, seperti jam, tanggal, dan notifikasi, meskipun HP sedang terkunci. Fitur ini praktis karena kamu tidak perlu menyalakan layar sepenuhnya hanya untuk melihat informasi dasar.

Namun, pada perangkat yang mendukungnya, AOD tetap dapat menggunakan daya karena sebagian layar terus aktif. Besarnya konsumsi baterai bergantung pada teknologi layar, cara kerja fitur, dan pengaturan yang digunakan.

Jika kamu ingin menghemat baterai, terutama ketika HP ditinggalkan selama berjam-jam, coba nonaktifkan AOD melalui menu pengaturan layar. Pada beberapa perangkat, kamu juga bisa mengatur agar fitur tersebut hanya aktif pada waktu tertentu atau ketika layar disentuh.

2. Batasi Akses Lokasi untuk Aplikasi yang Tidak Membutuhkannya Layanan lokasi berguna untuk navigasi, memesan transportasi online, mencari tempat terdekat, dan mendapatkan informasi berdasarkan posisi kamu. Namun, tidak semua aplikasi membutuhkan akses lokasi setiap saat.

Aplikasi yang menggunakan lokasi di latar belakang dapat menambah konsumsi daya, terutama jika akses tersebut digunakan secara berkala. Karena itu, periksa aplikasi yang memiliki izin lokasi melalui menu pengaturan privasi di HP Android.