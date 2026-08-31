IHSG Berpeluang Menguat Hari Ini, Cek Proyeksi dan Target Level Terbarunya!

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan Senin (31/8), setelah ditutup melemah sebesar 0,06 persen ke level 6,518 pada perdagangan Jumat (28/8).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada di awal wave v dari wave (c) sehingga masih berpeluang menguat ke rentang area 6,599-6,666.

Namun, worst case (merah), posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave iv dari wave (c), cermati area koreksi IHSG yang dapat kami perkirakan berada pada rentang 6,289-6,352.

Adapun level support IHSG berada di 6,373, 6,272. Sementara itu, level resistance berada di 6,599 dan 6,705.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan hari ini, yakni PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), dan PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness untuk saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT). Saham AMRT terkoreksi 2,55 persen ke level 1.340 dan didominasi oleh tekanan jual yang cenderung meningkat.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi AMRT saat ini sedang berada pada bagian dari wave [y] dari wave B. Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 1.265-1.315, dengan target harga 1.455 hingga 1.520 dan stop loss di bawah 1.230.

Sementara itu, saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham BUMI terkoreksi 2,06 persen ke level 190 dan disertai dengan adanya tekanan jual.