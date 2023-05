Laurentia Editha, Komposer Arek Suroboyo yang Masuk Nominasi Emmy Awards

Tembus Hollywood lewat Ketakjuban pada Soundtrack How to Train Your Dragon

Lulus kuliah di Boston, Laurentia Editha bekerja keras di Los Angeles sampai bisa terlibat dalam berbagai proyek film, serial TV, dan dokumenter. Kini, dia tengah mencari jalan agar bisa terhubung dengan industri film yang lebih besar.

LAILATUL FITRIANI, Surabaya

---

SOUNDTRACK film animasi How to Train Your Dragon berhasil membuat takjub Laurentia Editha saat kali pertama mendengarnya. Padahal, dia belum melihat filmnya. ’’Pas aku dengar itu, kayak ini sesuatu yang pengin aku rasakan dan ingin orang lain juga merasakannya. Aku pengin bantu orang-orang merasakan perasaan megah itu,’’ ungkapnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (22/5).

Laurentia pun mencari tahu siapa di balik karya musik film rilisan 2010 tersebut. Dari situ, dia mengenal profesi komposer. Laurentia yang pada 2013 tengah dilema akhirnya mengambil studi film dan musik di Berklee College of Music, Boston, Amerika Serikat (AS).

Dia ingin menciptakan karya musik yang dapat memainkan emosi pendengarnya sebagaimana John Powell, komposer film How to Train Your Dragon.

’’Aku sudah diterima sebenarnya di kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, tapi masih ragu,’’ ucap komposer muda yang meniti karier di Los Angeles, AS, tersebut.

Awalnya, alumnus SMA Cita Hati Christian School, Surabaya, itu memang ingin menjadi dokter. Terlebih, kakek dan pamannya juga seorang dokter. Di sisi lain, hasrat bermusiknya sudah terlihat sejak kecil. ’’Ortu kan yang paling tahu anaknya, ya. Waktu itu mama nanya, ’Beneran ta kamu mau jadi dokter? Yakin?’’’ tutur arek Suroboyo itu, menirukan sang mama.

Setelah menjalani serangkaian seleksi, sulung dari dua bersaudara itu pun meninggalkan tanah air. Selama tiga tahun, Laurentia tinggal di Boston untuk belajar mengutak-atik nada. Barulah di tahun keempat kuliah dia pindah ke Los Angeles untuk kerja praktik. ’’Untung, Los Angeles cukup terbuka untuk orang luar seperti Asia. Yang jadi tantangan di awal pindah justru bagaimana aku menghasilkan uang untuk bisa bertahan di LA,’’ ujar perempuan 28 tahun itu.

Laurentia harus bekerja lebih keras untuk membangun relasi agar keahliannya diakui. Butuh bertahun-tahun sampai dia bisa lebih stabil menerjunkan diri dalam berkarier. Apalagi di dunia hiburan sebesar Hollywood.

Baca Juga: Nama Louis Tomlinson Masuk Dalam Daftar Komposer Love Shot Milik EXO

Di tahun pertama, dia sampai harus menjadi asisten untuk beberapa komposer sekaligus. ’’Jadi, bangun jam 8 pagi itu jadi asisten orang pertama. Siang sampai malamnya sama orang kedua. Terus, jadi asisten orang ketiganya malam sampai tengah malam,’’ terangnya.

Kerja keras dan dedikasinya berbuah. Tawaran mulai berdatangan. Anggota Hans Zimmer’s Bleeding Fingers Music itu dikenal karena pekerjaannya di Apple TV’s Home, Netflix’s Alien Worlds, National Geographic’s Kingdom of the Mummies, dan musik tambahan di Savage Kingdom: Season 4 (2020).