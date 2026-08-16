Tetap Cantik di Usia 48 Tahun, Sarah Azhari: Perawatannya Natural

Artis Sarah Azhari. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Sarah Azhari tetap terlihat menawan di usia 48 tahun. Pesona sang aktris seolah tidak banyak berubah kendati usianya sudah tidak lagi muda. Menariknya, Sarah mengaku tidak menjalani perawatan kecantikan secara berlebihan dan memilih mempertahankan penampilan secara natural.
Sarah Azhari mengatakan, rutinitas perawatan kulit dan kecantikan yang dilakukannya tergolong sederhana. Ia tidak merasa perlu menjalani berbagai prosedur kecantikan akstrem untuk menjaga penampilannya.
"Perawatan, nggak terlalu melakukan perawatan banget sih. Perawatannya biasa saja, masih natural. Justru pas saya lihat orang-orang di sini perawatannya gila-gilaan," ujar Sarah Azhari saat ditemui di bilangan Thamrin Jakarta Pusat.
Di tengah tren perawatan kecantikan yang semakin beragam, saudari kandung Ayu Azhari mengaku belum tertarik melakukan perawatan kecantikan seperti botox dan filler. Hingga saat ini, ia masih merasa cukup dengan perawatan standar untuk menjaga kondisi kulit dan mempertahankan kecantikannya.
"Saya belum ada botox, belum ada segala macam, masih natural. Aku cuma melakukan facial yang biasa saja untuk bersihin kulit. Untuk botox, filler, masih belum ada ketertarikan," tuturnya.
Bagi Sarah Azhari, menjaga kelembapan kulit menjadi salah satu hal penting dalam rutinitas sehari-hari. Ia memilih menggunakan moisturizer dan tidak mengandalkan banyak produk untuk merawat wajah.
"Pakai moisturizer saja sama makan makanan yang sehat," kata Sarah.
Selain perawatan dari luar, Sarah juga memperhatikan pola hidup sehat. Salah satunya dengan rutin berolahraga. Menurut dia, aktivitas fisik memiliki peran penting untuk menjaga kebugaran tubuh sekaligus menunjang penampilan.
Sarah Azhari mengaku bisa berolahraga hingga empat kali dalam sepekan. Baginya, olahraga bukan sekadar bagian dari rutinitas untuk menjaga bentuk tubuh, tetapi juga menjadi salah satu cara mempertahankan kesehatan.
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Jawa Pos
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