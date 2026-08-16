16 Tahun di Amerika, Sarah Azhari Putuskan Kembali ke Indonesia

Artis Sarah Azhari. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Sarah Azhari memutuskan kembali dan akan menetap di Indonesia setelah sekitar 16 tahun tinggal di Amerika Serikat (AS). Keputusan tersebut diambil seiring dengan anaknya yang kini telah memasuki usia dewasa dan dinilai sudah mampu menentukan jalan hidupnya sendiri.
Sarah mengungkapkan, rencana untuk kembali tinggal di Indonesia sebenarnya sudah bulat setelah anaknya besar. Ia merasa tidak memiliki alasan kuat untuk terus menetap di Amerika Serikat setelah sang anak berhasil menyelesaikan pendidikan dan sudah bisa menjaga dirinya sendiri.
“Rencananya begitu (tinggal di Indonesia). Anak saya sudah besar, sudah lulus kuliah, nggak perlu dijaga lagi, sudah bisa jaga diri sendiri,” kata Sarah Azhari saat ditemui di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat.
Selama 16 tahun berada di Amerika Serikat, Sarah menyebut kehidupannya di sana sejak awal memang sifatnya hanya untuk sementara saja. Karena itu, kepulangannya ke Indonesia bukan sesuatu yang tiba-tiba, melainkan bagian dari rencana yang sudah dipikirkannya sejak lama.
“Saya di AS 16 tahun,” ujar Sarah.
Ia juga menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki rumah pribadi di Amerika Serikat. Tempat tinggal yang selama ini ditempatinya di Negeri Paman Sam diakui bukan merupakan hunian miliknya.
“Hunian di sana nggak ada, saya di Amerika cuma temporary. Kapan saja saya balik ke Indonesia bisa karena saya di sana cuma buat sementara saja,” tuturnya.
Berbeda dengan di Amerika Serikat, Sarah masih memiliki rumah di Indonesia. Hal tersebut membuat keputusan untuk kembali menjalani kehidupan di Tanah Air menjadi lebih mudah.
“Saya punya rumah di Indonesia, kalau di Amerika ada rumah tapi bukan punya saya,” kata Sarah.
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Jawa Pos
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