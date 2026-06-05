Kembali ke Dunia Akting, Kim Rae Won Jadi Manajer Bisbol dalam Drama Olahraga Baru Full Count

JawaPos.com - Diperankan Kim Rae Won, drama Korea milik SBS mendatang ‘Full Count’ (judul literal) telah merilis foto pertamanya yang membuat penasaran.

Dikutip dari Soompi, Kamis (4/6), SBS sendiri mengungkap jajaran tontonan mendatang dalam acara media drama SBS DRAMA: NEXT EPISODE di Seoul.

Yang menarik perhatian, di antara drama yang dijadwalkan tayang pada tahun 2027 adalah drama mendatang yaitu Full Count.

Bertema olahraga, drama ini sangat menggambarkan pertarungan sengit untuk bertahan hidup di antara mereka yang mempertaruhkan segalanya di dunia bisbol.

Pertarungannya kejam yang penuh dengan intrik dan perebutan kekuasaan, semuanya demi mengejar posisi manajer bisbol professional.

Kini aktor Kim Rae Won kembali ke layar kaca setelah empat tahun absen akan berperan sebagai Hwang Jin Ho, manajer sementara tim bisbol populer Stars.

Posisinya hampir tersingkir dari babak playoff, sebagai mantan penangkap bola yang kemudian menjadi pelatih, Hwang Jin Ho adalah sosok bisbol yang kurang beruntung.

Lebih dikenal sebagai pelatih, ia hidup sebagai orang luar dalam suasana eksklusif Stars, yang memprioritaskan orang dalam berdarah murni.

Ia terjun ke dalam pusaran kesempatan sekali seumur hidup yaitu menerima posisi manajer sementara, yang mirip dengan cawan beracun.