Diwarnai Ketegangan, Viral Detik-detik Yuni Utami Eks Polwan Saat Akan Dibawa Petugas

Detik-detik Yuni Utami eks Polwan saat dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan. (Instagram: infopalu)
JawaPos.com - Viral di media sosial memperlihatkan detik-detik konten kreator bernama Yuni Utami dijemput oleh petugas kepolisian untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan buntut atas aksi pemukulan yang dilakukannya terhadap tetangga.
Berdasarkan informasi diunggah akun Instagram infopalu, Yuni Utami yang merupakan mantan Polwan diamankan di rumahnya yang terletak di Tinggede Permai, Desa Tinggede, Marawola, Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (01/06) siang.
Ketegangan sempat terjadi karena Yuni Utami menolak untuk dibawa petugas yang melakukan penjemputan terhadap dirinya untuk tujuan melakukan proses pemeriksaan, diduga sebagai bagian dari proses penegakan hukum.
"Tangkap dia," kata salah seorang pria terdengar dengan sangat jelas dalam video.
"Salah saya apa?," kata Yuni Utami.
"Kenapa tidak selesai itu hukum. Jangan fitnah saya, jangan fitnah saya, ini tugas polisi. Jangan fitnah saya, amankan saya di Polres," ungkapnya.
Setelah sempat diwarnai ketegangan, Yuni Utami akhirnya berhasil dibawa petugas kepolisian. Salah seorang yang hanya terdengar suaranya memberikan sedikit penjelasan di balik ketegangan yang sempat terjadi.
Menurutnya, Yuni Utami menolak dibawa dengan menggunakan mobil ambulance karena dia merasa malu. Yuni akhirnya dibawa dengan menggunakan mobil polisi.
Yuni Utami dibawa untuk menjalani pemeriksaan setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap tetangganya yang sering berselisih paham dengannya.
