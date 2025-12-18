Fast and Furious Rayakan Anniversary Waralaba Film ke-25 di Festival Film Cannes 2026

JawaPos.com – Para pemain film The Fast and the Furious berkumpul di Festival Film Cannes 2026 untuk merayakan ulang tahun ke-25 sejak film pertamanya dirilis.

Dilansir dari laman The Albertan pada Kamis (14/5), Kehadiran para pemeran utama menjadi salah satu momen spesial di tengah minimnya kehadiran film blockbuster Hollywood pada festival tahun ini.

Perayaan tersebut sekaligus menjadi penghormatan terhadap perjalanan panjang waralaba aksi balap jalanan yang telah berkembang selama lebih dari dua dekade.

Pada acara tersebut, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, dan Jordana Brewster hadir dan berpose bersama di hadapan para fotografer.

Mereka turut didampingi Meadow Walker, putri mendiang Paul Walker yang meninggal dunia akibat kecelakaan mobil pada 2013. Kehadiran Meadow dinilai menambah nuansa emosional dalam perayaan tersebut.

Festival Film Cannes juga mengadakan pemutaran tengah malam untuk film pertama The Fast and the Furious sebagai bagian dari perayaan anniversary ke-25.

Langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan sentuhan blockbuster Hollywood di tengah dominasi film independen dan karya sinema internasional tahun ini. Pemutaran spesial itu menarik perhatian besar dari penggemar serta tamu festival.

Vin Diesel tampak menikmati momen reuni tersebut dengan penuh antusiasme. Aktor pemeran Dominic Toretto itu terlihat beberapa kali berpose jenaka di depan kamera dan menyapa para penggemar.

Kehadirannya menjadi salah satu sorotan utama selama agenda spesial waralaba tersebut berlangsung di Cannes.