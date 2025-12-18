Fast and Furious Rayakan Anniversary Waralaba Film ke-25 di Festival Film Cannes 2026

Michelle Rodriguez, Vin Diesel dan Jordana Brewster dalam festival film Cannes 2026 (Instagram @thefastsaga)
JawaPos.com – Para pemain film The Fast and the Furious berkumpul di Festival Film Cannes 2026 untuk merayakan ulang tahun ke-25 sejak film pertamanya dirilis.
Dilansir dari laman The Albertan pada Kamis (14/5), Kehadiran para pemeran utama menjadi salah satu momen spesial di tengah minimnya kehadiran film blockbuster Hollywood pada festival tahun ini.
Perayaan tersebut sekaligus menjadi penghormatan terhadap perjalanan panjang waralaba aksi balap jalanan yang telah berkembang selama lebih dari dua dekade.
Pada acara tersebut, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, dan Jordana Brewster hadir dan berpose bersama di hadapan para fotografer.
Mereka turut didampingi Meadow Walker, putri mendiang Paul Walker yang meninggal dunia akibat kecelakaan mobil pada 2013. Kehadiran Meadow dinilai menambah nuansa emosional dalam perayaan tersebut.
Festival Film Cannes juga mengadakan pemutaran tengah malam untuk film pertama The Fast and the Furious sebagai bagian dari perayaan anniversary ke-25.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan sentuhan blockbuster Hollywood di tengah dominasi film independen dan karya sinema internasional tahun ini. Pemutaran spesial itu menarik perhatian besar dari penggemar serta tamu festival.
Vin Diesel tampak menikmati momen reuni tersebut dengan penuh antusiasme. Aktor pemeran Dominic Toretto itu terlihat beberapa kali berpose jenaka di depan kamera dan menyapa para penggemar.
Kehadirannya menjadi salah satu sorotan utama selama agenda spesial waralaba tersebut berlangsung di Cannes.
Sejak pertama kali dirilis, seri Fast & Furious telah meraih pendapatan lebih dari tujuh miliar dolar AS di seluruh dunia. Waralaba ini kini telah berkembang menjadi sepuluh film utama dengan basis penggemar global yang sangat besar.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!