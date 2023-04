BLACKPINK Jadi Headliner, Kejutan Reuni Blink-182 di 2023 Coachella Valley Music and Arts Festival

Festival musik tahunan ikonik Coachella 2023 kembali hadir di Empire Polo Club, Indio, California, AS, pada weekend ini (14–16 April) dan pekan depan (21–23 April). BLACKPINK, Bad Bunny, dan Frank Ocean tampil sebagai headliner.

---

KEHADIRAN BLACKPINK sebagai headliner di Coachella 2023 mencuri perhatian publik. Girl group Korea Selatan itu mencetak sejarah sebagai artis K-pop pertama yang jadi penampil utama. Para member mengungkapkan kegembiraan mereka.

”Kami tidak pernah mengira akan mendapatkan kesempatan besar, tampil sebagai headliner untuk festival yang selalu diimpikan dan dipuja itu,” ungkap Rose dalam wawancara bersama Billboard.

Grup beranggota Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo itu akhirnya kembali ke gurun Colorado setelah penampilan mereka di Coachella 2019. Jennie mengaku sedikit gugup, tapi dia juga sangat bersemangat untuk kembali bersenang-senang di atas panggung.

”Kami memiliki waktu yang sangat indah di Coachella 2019 dan ingin segera merasakan energi dari penonton lagi,” ujarnya.

Jisoo juga merasakan excitement yang sama. Pelantun Flower itu masih teringat momen Coachella 2019 dan tidak sabar untuk kembali menghibur penonton, khususnya Blink, sebutan penggemar BLACKPINK. ”Coachella 2019 sangat menyenangkan dan penuh kegembiraan, tapi kami dapat bocoran Coachella 2023 bakal lebih keren,” tutur Jisoo.

Girl group naungan YG Entertainment itu dijadwalkan menjadi pembuka di Coachella Stage hari kedua pada Sabtu pukul 09.00 PST atau Minggu (16/4) pukul 11.00 WIB. BLACKPINK akan tampil untuk kali kedua di pekan kedua pada Minggu (23/4). Penonton juga bisa menyaksikannya lewat live streaming di kanal YouTube Coachella. ”Moto kami adalah menikmati setiap panggung dan momen,” imbuh Lisa.

BLACKPINK pun menjadi topik perbincangan hangat di Twitter. Sejumlah tagar seperti Blackpink in Coachella 2023 bahkan trending sebelum mereka perform. Tak hanya BLACKPINK, 2023 Coachella Valley Music and Arts Festival juga menyuguhkan line-up musisi kenamaan lain.

Di antaranya Blink-182, Labrinth, DPR IAN, Bjork, dan Calvin Harris. Salah satu talent 88rising, Jackson Wang, yang tahun lalu tampil bersama musisi tanah air NIKI, Rich Brian, dan Warren Hue di Coachella 2022, tahun ini perform pada hari ketiga.

Coachella selalu memberikan surprise buat penontonnya. Di hari pertama kemarin (15/4), band pop punk Blink-182 menggemparkan Coachella dengan formasi andalan. Mark Hoppus, Tom DeLonge, dan Travis Barker kembali tampil bersama di atas panggung untuk kali pertama dalam sembilan tahun. Mereka membawakan lagu-lagu hit seperti I Miss You dan What’s My Age Again. Rekaman penampilan mereka ramai diperbincangkan di Twitter. (lai/c17/nor)