Airlangga Hartarto: Subsidi BBM Aman sampai Akhir 2026

JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih tergolong aman hingga akhir tahun ini.

Pernyataan itu muncul seiring dengan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis (13/11), bergerak melemah 90 poin atau 0,50 persen menjadi Rp18.239 per dolar AS, dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.149 per dolar AS.

“Ya, kita lihat kan masih naik-turun, dan selama harga minyak secara global masih dibeli di harga 92 dolar AS sampai 93 dolar AS (per barel) dan rupiah di level ini (BBM subsidi) relatif sampai Desember, masih aman,” kata Airlangga saat ditemui di Jakarta.

Pemerintah sebelumnya juga telah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga 31 Desember 2026.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan perhitungan dan menjamin APBN masih dapat menyerap kenaikan harga minyak dunia sampai 100 dolar AS per barel rata-rata sepanjang tahun, sejak perang AS-Iran terjadi pada awal 2026.

Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 sebelumnya disusun dengan asumsi makro Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 70 dolar AS per barel. Sementara, asumsi makro nilai tukar adalah sebesar Rp 16.500 per dolar AS.

Airlangga mengatakan pemerintah masih terus memantau perkembangan rupiah, baik di tengah dinamika politik domestik maupun geopolitik dunia.

“Tetapi ya tentu kita tahu juga mengenai rupiah ya mungkin berembus juga berbagai pengaruh sentimen. Ya kita kalau itu kan kita tunggu saja, lihat perkembangan. Karena kan dolar ini kan bukan nilai satu hari tapi secara kumulatif,” ujar Airlangga.

Ia pun berharap fundamental perekonomian Indonesia bisa tetap resilien, terutama melalui aktivitas ekonomi yang berputar di masyarakat.

Baca Juga:Airlangga Berharap Polemik soal Wapres Gibran Tak Pengaruhi Investasi