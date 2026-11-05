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Penulis: Djati Waluyo
Jumat, 6 November 2026 | 01.07 WIB

Menko Airlangga: Pembukaan Rekening Baru Saldo Rp 50 Ribu Tetap Jalan pada 2026

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan program pembukaan rekening baru dengan saldo awal Rp 50.000 akan tetap berlangsung pada tahun 2026.

Ia memastikan, program tersebut akan tetap terealisasi pada tahun 2026 yang menyisakan dua bulan.

“Tetap di 2026 (pembukaan rekening baru),” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (5/11).

Airlangga mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih melakukan finalisasi terkait dengan program satu orang satu rekening.

“Kita akan, masih difinalkan terkait dengan desil 1-4,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Airlangga  memastikan pembukaan rekening bagi masyarakat berusia 17 tahun ditujukan kepada warga yang masuk dalam kelompok desil kesejahteraan maksimal 4.

“Program untuk di kuartal keempat, antara lain pembukaan rekening kepada warga negara yang di atas 17 tahun dan diarahkan pada desil sampai dengan desil 4,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/9).

Airlangga mengatakan, sampai dengan saat ini pemerintah tengah melakukan perhitungan terkait dengan masyarakat yang membutuhkanya.

“Nanti angkanya sedang di cross-check dengan kementerian terkait,” ucapnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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