IndoEBTKE ConEx 2026 Dorong Eksekusi Proyek Energi Terbarukan

PANEL Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 15 megawatt yang dibangun PT IWIP untuk mendukung dekarbonisasi. (Istimewa)
JawaPos.com - Percepatan realisasi proyek energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi salah satu fokus utama The 12th IndoEBTKE ConEx 2026. Forum yang digelar pada 2–4 September 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, tersebut mendorong agar proyek energi bersih di Indonesia tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat segera masuk ke fase konstruksi hingga operasi.
Mengusung tema “Indonesia Renewable Energy Acceleration: Executing Strategic Projects, Unlocking Investment, Building Resilience,” IndoEBTKE ConEx 2026 juga menjadikan investasi hijau sebagai bagian penting dalam upaya mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan sistem energi nasional.
Penyelenggaraan forum ke-12 ini melibatkan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE).
Ketua Umum METI Norman Ginting mengatakan, sejumlah proyek energi terbarukan yang dikembangkan anggota METI kini mulai bergerak menuju tahap konstruksi dan operasi. Karena itu, IndoEBTKE ConEx 2026 diarahkan menjadi ruang pertemuan bagi pihak-pihak yang dapat membantu mempercepat realisasi proyek tersebut.
“Banyak proyek energi terbarukan anggota METI kini bergerak menuju konstruksi dan operasi. IndoEBTKE ConEx 2026 kami jadikan ruang temu antara pengembang, penyedia teknologi, dan pengambil kebijakan untuk mempercepat realisasi proyek tersebut,” ujarnya.
Upaya mempertemukan pemilik proyek dengan sumber pendanaan juga menjadi salah satu agenda yang disiapkan dalam penyelenggaraan tahun ini. Elvi Nasution, Sekretaris Jenderal METI sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, menyebut forum tersebut akan mempertemukan pengembang proyek dengan lembaga keuangan dari dalam maupun luar negeri.
“Kami mempertemukan pengembang proyek dengan lembaga keuangan nasional dan internasional, agar aliran investasi hijau ke Indonesia semakin deras dan tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk mendukung tujuan tersebut, IndoEBTKE ConEx 2026 menghadirkan networking hub yang secara khusus mempertemukan pengembang proyek dengan calon investor dan mitra pembiayaan. Fasilitas tersebut menjadi salah satu upaya untuk menerjemahkan tema besar forum, yakni mendorong proyek energi bersih agar dapat segera dieksekusi.
Selain membuka akses pembiayaan, forum ini juga membahas aspek konservasi dan efisiensi energi sebagai bagian dari penguatan sistem energi nasional. Ketua Umum MASKEEI Andhika Prastawa menilai efisiensi energi perlu berjalan beriringan dengan percepatan transisi energi.
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