Waspada! Lahan Pertanian Indonesia Terancam Hilang 80 Ribu Hektare per Tahun

JawaPos.com - Laju urbanisasi yang diperkirakan menyebabkan kehilangan lahan pertanian mencapai 80.000 hektare per tahun.

Akibatnya, target kedualatan pangan Indonesia yang tercantum dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) pada 2027 pun menghadapi tantangan serius.

Untuk itu, pemerintah didorong memperkuat digitalisasi dan integrasi data lahan pertanian agar konversi lahan dapat dipantau sekaligus menjadi dasar intervensi kebijakan.

Isu perlindungan lahan pertanian tersebut mengemuka dalam diskusi “Cultivating the Future: Digital Governance for Sustainable Food Systems” yang digelar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) bersama KONEKSI, platform kemitraan Indonesia-Australia di bidang pengetahuan dan inovasi.

Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Jarot Indarto mengatakan, penguatan data tersebut sejalan dengan RPJMN 2025–2029,

Khususnya dalam penguatan ketahanan pangan dan kualitas sumber daya manusia.

Intervensi kebijakannya bisa dilakukan melalui dua cara, antara lain lewat modernisasi dan digitalisasi pertanian.

“Pengembangan arsitektur data ini perlu kita arahkan nantinya agar bisa selaras dengan data-data lain di Kementerian/Lembaga dan pelaku lain,” ujar Jarot dalam keterangan tertulis, Minggu (30/8).

Menurut dia, integrasi data antarkementerian dan lembaga menjadi penting, agar informasi mengenai lahan pertanian dapat digunakan secara lebih efektif dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan.