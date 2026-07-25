Usaha Kuliner Rumahan Jadi Penopang Industri Keju Olahan, Kisah Penjual Risol Madiun Ini Jadi Gambaran Tren Konsumsi

Ilustrasi olahan produk susu menjadi keju. (UW Provision).
JawaPos.com - Industri keju olahan di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan, didorong oleh meningkatnya aktivitas usaha kuliner rumahan hingga sektor food service. Tren tersebut tercermin dari semakin besarnya permintaan produk keju sebagai bahan baku makanan, mulai dari jajanan rumahan hingga bisnis kuliner skala kecil.
Salah satu gambaran kondisi tersebut datang dari Madiun, Jawa Timur. Seorang anak penjual risol, Muhammad Erlang Athallah, menjadi penerima hadiah utama berupa satu unit mobil dalam program apresiasi konsumen yang diselenggarakan PT Mulia Boga Raya Tbk (MBR), produsen keju Prochiz sekaligus anak usaha PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Erlang sehari-hari membantu usaha risol milik ibunya di Kecamatan Balerejo, Madiun. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, ia rutin membeli keju Prochiz Gold di minimarket. Kebiasaan tersebut kemudian membawanya menjadi pemenang hadiah utama dalam program Berkah Fantaschiz Prochiz Vol. 3.
Penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh Direktur Utama MBR Dede Patmawidjaja didampingi Finance, IT & Marketing Director Mulia Boga Raya Jeffry Halim. Program tersebut berlangsung sejak Januari hingga Mei 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen.
Menurut Dede, kisah Erlang menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis keju olahan tidak lepas dari peran pelaku usaha mikro yang menggunakan produk keju sebagai bagian dari aktivitas produksi sehari-hari.
"Kisah Erlang mengingatkan kami bahwa loyalitas konsumen Prochiz sesungguhnya terlahir dari dapur-dapur kecil dan usaha rumahan yang terus bergerak setiap hari. Program apresiasi seperti ini adalah cara kami berterima kasih sekaligus terus mendekatkan diri dengan mereka," ujar Dede.
Bagi Erlang, hadiah tersebut menjadi dukungan bagi keberlangsungan usaha keluarganya. Mobil yang diterima rencananya akan digunakan sebagai kendaraan operasional untuk membantu aktivitas berjualan.
"Awalnya saya masih ragu saat ditelepon. Baru percaya setelah dapat undangan dan lihat postingan Instagram Prochiz langsung. Mobilnya rencananya akan kami pakai untuk operasional jualan. Semoga Prochiz terus konsisten dari segi rasa dan kualitas," kata Erlang.
Di tengah berkembangnya bisnis makanan dan minuman, permintaan keju olahan di Indonesia juga terus bertumbuh. Hal tersebut tercermin dari kinerja PT Mulia Boga Raya Tbk yang masih membukukan pertumbuhan sepanjang 2025 hingga kuartal pertama 2026.
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