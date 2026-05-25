Bank Mandiri dan Indogrosir Luncurkan Kartu Mandiri Debit Co-Brand Untuk Mendukung Kemudahan Transaksi Pelaku Usaha dan Masyarakat

JawaPos.com - Bank Mandiri bersama Indogrosir resmi meluncurkan Kartu Mandiri Debit Co-Brand Indogrosir guna menghadirkan solusi transaksi yang praktis dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta pelaku usaha di berbagai daerah. Inovasi layanan keuangan yang adaptif bank bersandi saham BMRI ini sekaligus memperluas jangkauan inklusi keuangan di tanah air.

Senior Vice President Bank Mandiri, Rudi Nugraha menjelaskan kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara sektor perbankan dan distribusi ritel modern. Melalui kerja sama tersebut, bank berlogo pita emas ini berharap dapat mengakselerasi perekonomian kerakyatan, memperluas akses layanan keuangan, serta menciptakan keunggulan layanan yang berkelanjutan melalui inovasi berbasis kebutuhan nasabah.

Indogrosir sendiri merupakan salah satu perusahaan distribusi consumer goods terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan luas yang didukung lebih dari 600 supplier serta lebih dari 107.000 distributor chain aktif di berbagai wilayah operasionalnya. Dengan jaringan tersebut, sinergi Bank Mandiri dan Indogrosir diharapkan mampu memperkuat ekosistem layanan transaksi yang semakin inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Rudi Nugraha menyebut peluncuran Kartu Mandiri Debit Co-brand Indogrosir merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menghadirkan layanan finansial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha saat ini.

“Melalui Kartu Mandiri Debit Co-brand Indogrosir, kami ingin menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih mudah, aman, dan praktis bagi nasabah dan Member Merah Indogrosir dalam memenuhi berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari maupun aktivitas usaha. Kolaborasi ini menjadi wujud sinergi ekosistem layanan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya pada Kamis (21/5).

Kartu Mandiri Debit Co-brand Indogrosir dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan transaksi melalui kanal layanan Bank Mandiri seperti EDC, ATM, dan berbagai kanal digital lainnya. Selain memberikan kemudahan transaksi, kartu ini juga menghadirkan berbagai program promo dan keuntungan menarik bagi nasabah sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan pertumbuhan transaksi digital masyarakat, kinerja transaksi kartu debit Bank Mandiri juga terus menunjukkan tren positif. Adapun hingga April 2026, Bank Mandiri berhasil membukukan transaksi kartu debit mencapai lebih dari 100 juta transaksi dengan nilai sebesar lebih dari Rp100 triliun. Capaian tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transaksi Bank Mandiri sekaligus memperkuat posisi perseroan dalam mendukung transformasi digital sistem pembayaran nasional.