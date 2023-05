Ini Daftar Lengkap Harga Baru BBM di SPBU Pertamina hingga Shell per Mei 2023

JawaPos.com - Seluruh SPBU, baik milik pemerintah dan swasta, melakukan penyesuaian harga per 1 Mei 2023 kemarin. PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM jenis Pertamina Dex menjadi Rp 14.600 per liter dari yang sebelumnya Rp 15.400 per liter.

Lalu, harga BBM jenis Dexlite tercatat turun yang sebelumnya dijual Rp 14.250 per liter pada April, saat ini dibanderol Rp 13.700 per liter.

Selanjutnya, harga BBM Shell, khusus di DKI Jakarta misalnya, kenaikan harga terjadi untuk BBM jenis Shell V-Power (RON 95) dan penurunan untuk jenis Shell V-Power Diesel.



Harga BBM Shell V-Power atau jenis bahan bakar beroktan naik tipis Rp 600 rupiah menjadi Rp 14.850 per liter dari sebelumnya Rp 14.790 per liter.

Sementara harga BBM Shell jenis V-Power Diesel turun Rp 800 menjadi Rp 14.640 per liter dari harga sebelumnya sebesar Rp 15.440 per liter.



Kemudian, harga BBM BP jenis BP Ultimate mengalami kenaikan menjadi Rp 14.850 per liter dari sebelumnya Rp 13.850 per liter. Lalu, jenis BP 92 juga tercatat naik menjadi Rp 13.950 per liter dari sebelumnya Rp 13.990 per liter.

Tak hanya itu, kenaikan harga juga berlaku untuk BBM BP jenis BP 90 menjadi Rp 13.990 per liter dari sebelumnya Rp 13.850 per liter. Adapun penurunan harga terjadi pada harga BBM BP jenis BP Diesel dari Rp 14.270 per liter menjadi Rp 13.700 per liter.



Berbeda dengan Shell dan BP, harga BBM Vivo untuk semua jenis Revvo mengalami kenaikan. Khusus di Jakarta, harga BBM Revvo 95 naik menjadi Rp 14.651 per liter dari sebelumnya Rp 14.595 per liter. Lalu, harga BBM Revvo 92 dari Rp 13.800 per liter pada April 2023 naik menjadi Rp 13.926 per liter dan BBM Revvo 90 dari Rp 11.600 per liter naik menjadi Rp 11.800 per liter.

Lebih lengkap berikut ini daftar harga baru BBM di SPBU Pertamina hingga Shell per Mei 2023:

Harga BBM Pertamina

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp 15.000 per liter

Dexlite: Rp 13.750 per liter

Pertamina Dex: Rp 14.600 per liter

Harga BBM Revvo

- Revvo 95 Rp 14.651

- Revvo 92 Rp 13.928

- Revvo 90 Rp 11.800



Harga BBM BP

- BP 90 Rp 13.900

- Bp 92 Rp 13.990

- BP Ultimate Rp 14.850

- BP Diesel Rp 13.700



Harga BBM Shell

- Shell Super Rp 13.990 per liter

- Shell V-Power Rp 14.850 per liter

- Shell V-Power Diesel Rp 14.640 per liter

- Shell V-Power Nitro+ Rp 15.120 per liter