IP Expo Indonsia 2026 Hadir di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Pertemukan Raksasa IP Global, Brand dan Ekonomi Kreatif 

IP Expo Indonesia 2026 berlangsung pada 7–8 Mei 2026 di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.(Istimewa).
JawaPos.com - Menyusul sukses besar pada debutnya tahun lalu, IP Expo Indonesia resmi kembali hadir di tahun ini. Pesatnya pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual (IP) di Asia Tenggara, menjadikan ajang ini akan mempertemukan pemilik IP paling berpengaruh di dunia, pemilik brand, dan para kreator dalam satu tempat. Diselenggarakan oleh GDP Venture dan dentsu Indonesia, acara dua hari ini akan berlangsung pada 7–8 Mei 2026 di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.
Melanjutkan momentum kesuksesan tahun 2025 yang melampaui ekspektasi, IP Expo Indonesia 2026 hadir dengan skala yang lebih besar dan konten yang lebih mendalam. Bagi mereka yang melewatkan gelaran tahun lalu, ini adalah kesempatan emas untuk bergabung dalam platform di mana ide bertransformasi menjadi kemitraan nyata. Acara ini dirancang khusus bagi brand dan pemasar yang ingin memahami strategi aktivasi IP demi pertumbuhan bisnis yang signifikan.
Acara ini menggabungkan dua pilar utama: exhibition dari para pemilik IP dan conference area sebagai marketplace.
• EXhibition: Menampilkan 52 eksibitor dari sektor entertainment, sports hingga gaming. Memberikan akses langsung bagi brand kepada IP yang paling diburu di pasar untuk kebutuhan lisensi dan kolaborasi.
• Sesi Konferensi: Sebanyak 21 sesi selama dua hari akan mengupas tuntas peran IP dalam bisnis modern—mulai dari ekosistem konten hingga strategi monetisasi. Pembicara yang hadir mencakup nama besar global dan local seperti Sanrio dan Toei Animation, Infia, Provaliant, dan Sony Music Publishing Indonesia.
IP EXPO 2026 juga menyediakan wadah interaksi bisnis langsung melalui Structured Business Meeting. Sesi ini memfasilitasi pertemuan one-on-one antara pemilik IP dan pemasar untuk mengeksplorasi peluang kemitraan dan lisensi secara lebih terfokus.
Eva Soputan, VP Business Development GDP Venture, mengungkapkan, "Saat ini,brand tidak hanya bersaing untuk mendapatkan perhatian, melainkan bersaing untuk menjadi relevan bagi audiensnya. IP mendekatkan hubungan tersebut dengan menciptakan ikatan emosional yang membawa nilai sejarah dan komunitas. Di sinilah kreativitas dapat terhubung, tumbuh, dan berkelanjutan. IP Expo Indonesia hadir sebagai wadah yang menyatukan elemen-elemen tersebut, sekaligus menjadi langkah menuju ekosistem IP yang lebih terkoneksi dan kolaboratif di Indonesia.”
Elvira Jakub, Country CEO, dentsu Indonesia menambahkan, “Indonesia memiliki potensi besar di ekonomi IP, namun kuncinya adalah bagaimana kreativitas terhubung dan berkelanjutan. Peran kami di dentsu adalah membantu brand menavigasi kompleksitas ini untuk hasil bisnis yang nyata. Saat brand dan IP bertemu, kita tidak sekadar mengejar tren; kita sedang menciptakan gelombang pertumbuhan yang membawa brand menjadi relevan dan tak tergantikan. Di saat brand semakin mengandalkan budaya dan fandom untuk menonjol, IP Expo Indonesia 2026 -hasil kemitraan kami dengan GDP Venture- hadir sebagai titik temu krusial di mana IP bertransformasi dari aset menjadi keunggulan kompetitif."
Tiket IP Expo Indonesia 2026 kini tersedia di ipexpo.id, dengan promo khusus 20% bagi pemegang kartu BCA. Ikuti perkembangan terbaru melalui situs yang sama atau Instagram @ipexpo.id.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama