IP Expo Indonsia 2026 Hadir di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Pertemukan Raksasa IP Global, Brand dan Ekonomi Kreatif 

JawaPos.com - Menyusul sukses besar pada debutnya tahun lalu, IP Expo Indonesia resmi kembali hadir di tahun ini. Pesatnya pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual (IP) di Asia Tenggara, menjadikan ajang ini akan mempertemukan pemilik IP paling berpengaruh di dunia, pemilik brand, dan para kreator dalam satu tempat. Diselenggarakan oleh GDP Venture dan dentsu Indonesia, acara dua hari ini akan berlangsung pada 7–8 Mei 2026 di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Melanjutkan momentum kesuksesan tahun 2025 yang melampaui ekspektasi, IP Expo Indonesia 2026 hadir dengan skala yang lebih besar dan konten yang lebih mendalam. Bagi mereka yang melewatkan gelaran tahun lalu, ini adalah kesempatan emas untuk bergabung dalam platform di mana ide bertransformasi menjadi kemitraan nyata. Acara ini dirancang khusus bagi brand dan pemasar yang ingin memahami strategi aktivasi IP demi pertumbuhan bisnis yang signifikan.

Acara ini menggabungkan dua pilar utama: exhibition dari para pemilik IP dan conference area sebagai marketplace.

• EXhibition: Menampilkan 52 eksibitor dari sektor entertainment, sports hingga gaming. Memberikan akses langsung bagi brand kepada IP yang paling diburu di pasar untuk kebutuhan lisensi dan kolaborasi.

• Sesi Konferensi: Sebanyak 21 sesi selama dua hari akan mengupas tuntas peran IP dalam bisnis modern—mulai dari ekosistem konten hingga strategi monetisasi. Pembicara yang hadir mencakup nama besar global dan local seperti Sanrio dan Toei Animation, Infia, Provaliant, dan Sony Music Publishing Indonesia.

IP EXPO 2026 juga menyediakan wadah interaksi bisnis langsung melalui Structured Business Meeting. Sesi ini memfasilitasi pertemuan one-on-one antara pemilik IP dan pemasar untuk mengeksplorasi peluang kemitraan dan lisensi secara lebih terfokus.

Eva Soputan, VP Business Development GDP Venture, mengungkapkan, "Saat ini,brand tidak hanya bersaing untuk mendapatkan perhatian, melainkan bersaing untuk menjadi relevan bagi audiensnya. IP mendekatkan hubungan tersebut dengan menciptakan ikatan emosional yang membawa nilai sejarah dan komunitas. Di sinilah kreativitas dapat terhubung, tumbuh, dan berkelanjutan. IP Expo Indonesia hadir sebagai wadah yang menyatukan elemen-elemen tersebut, sekaligus menjadi langkah menuju ekosistem IP yang lebih terkoneksi dan kolaboratif di Indonesia.”



Elvira Jakub, Country CEO, dentsu Indonesia menambahkan, “Indonesia memiliki potensi besar di ekonomi IP, namun kuncinya adalah bagaimana kreativitas terhubung dan berkelanjutan. Peran kami di dentsu adalah membantu brand menavigasi kompleksitas ini untuk hasil bisnis yang nyata. Saat brand dan IP bertemu, kita tidak sekadar mengejar tren; kita sedang menciptakan gelombang pertumbuhan yang membawa brand menjadi relevan dan tak tergantikan. Di saat brand semakin mengandalkan budaya dan fandom untuk menonjol, IP Expo Indonesia 2026 -hasil kemitraan kami dengan GDP Venture- hadir sebagai titik temu krusial di mana IP bertransformasi dari aset menjadi keunggulan kompetitif."