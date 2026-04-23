R. Nurul Fitriana Putri
Kamis, 23 April 2026 | 23.59 WIB

RUPST ASII 2026 Putuskan Pergantian Direksi, Rudy Naik Jadi Presiden Direktur Gantikan Djony Bunarto Tjondro

Presiden Direktur PT Astra International Tbk atau ASII, Rudy. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com – PT Astra International Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 pada Kamis (23/4). Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui sejumlah agenda penting, termasuk perubahan susunan direksi dan dewan komisaris perseroan.

Dalam RUPST 2026 ini, Rudy secara resmi telah ditunjuk menjadi Presiden Direktur baru menggantikan Djony Bunarto Tjondro. Bersamaan dengan itu, Djap Tet Fa dan Siswadi turut dipercaya menjadi direktur dalam perseroan.

"Jadi itu tiga direksi Astra telah menyelesaikan masa jabatannya. Yang pertama Pak Djony Bunarto Tjondro, mungkin sudah familiar Presiden Direktur, dan juga dua direksi lainnya itu Pak Henry Tanoto dan Pak Hamdan Zulkarnain," kata Rudy dalam konferensi di Menara Astra, Jakarta, Kamis (23/4).

"Dimana untuk posisi Presiden Direktur, saya dipercaya untuk melanjutkan apa yang sudah sudah dicapai oleh Pak Djony. Dan di saat yang sama, ada direktur baru juga," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa penunjukkan Siswadi dan Djap Tet Fa menjadi bukti bahwa ASII selalu mengisi jajaran direksi dari internal perseroan. Untuk diketahui, Djap Tet Fa merupakan Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk dan Siswadi adalah Presiden Direktur PT Astra Sedaya Finance.

"Kita tau bahwa Astra selalu promote internal, karena kita tau bahwa kalau dari dalam tentu sudah familiar dengan value, culture dan sebagainya, sehingga bisa meneruskan estafet yang sudah ada," bebernya.

Selain jajaran direksi, RUPST ASII juga turut menyetujuji penunjukan Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dan Pariya Tangtongpairoth sebagai komisaris independen.

Berikut ini susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Astra International Tbk terbaru: 

Dewan Komisaris Perseroan

Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto
Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto
Komisaris Independen : Muliaman Darmansyah Hadad
Komisaris Independen : Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen : Pariya Tanglongpairoth
Komisaris : Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris : Benjamin William Keswick
Komisaris : Stephen Patrick Gore
Komisaris : Lincoln Lin Feng Pan
Komisaris : Lee Liang Whye

