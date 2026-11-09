Rektor Unila Minta Mahasiswi Korban Pelecehan Kaprodi Bersabar: Sudah Diusut

JawaPos.com - Rektor Universitas Lampung (Unila) Lusmeilia Afriani meminta korban dugaan pelecehan seksual oleh ketua program studi (kaprodi) berinisial RF untuk bersabar menunggu proses penanganan kasus tersebut.

Ia menyebut laporan terhadap dosen yang diduga melakukan pelecehan terhadap mahasiswi S2 itu sebenarnya sudah diusut sejak beberapa bulan lalu.

Lusmeilia mengaku prihatin atas kejadian yang dialami korban. Ia juga menegaskan tidak mendukung tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan.

"Selamat malam, Nak. Ibu sangat tidak mendukung tindakan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Ibu turut prihatin mendengar apa yang dialami oleh ananda," ujar Lusmeilia dalam pesannya di komentar Instagram korban, dikutip Senin (9/11).

Ia menjelaskan, proses pengusutan laporan terhadap dosen tersebut membutuhkan waktu cukup panjang. Namun, pihaknya berupaya mengawal agar penanganan kasus segera tuntas.

"Untuk laporan terkait dosen tersebut, sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu sudah diusut, namun memang prosesnya lumayan panjang. Kita sama-sama kawal prosesnya ya, Nak, agar kasus ini bisa segera selesai," lanjutnya.

Lusmeilia juga mengungkapkan telah kembali menindaklanjuti perkembangan penanganan kasus tersebut kepada dekan terkait, beberapa hari sebelumnya.

"Beberapa hari lalu juga sudah Ibu follow up lagi dengan dekan tersebut. Bersabar, Nak," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang mahasiswi S2 Unila mengungkap dugaan pelecehan seksual yang dilakukan RF, yang diketahui menjabat sebagai kaprodi sekaligus dosen penguji tesisnya.

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