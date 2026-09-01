Kuasa Hukum Sebut Proposal Perbaikan Jalan Warga Terdampak Proyek DJKA Bukan Gratifikasi Sudewo

JawaPos.com - Tiga saksi meringankan dihadirkan dalam persidangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo.

Para saksi mengungkap berbagai persoalan selama pelaksanaan proyek jalur ganda Solo-Semarang (JGSS) 1, mulai dari penutupan akses jalan, kerusakan infrastruktur, hingga pemberian dana CSR kepada pondok pesantren.

Saksi Haryadi, Ketua RW di wilayah yang terdampak proyek JGSS 1, mengatakan mengetahui proses awal pelaksanaan proyek tersebut pada sekitar April 2021.

Selama proyek berlangsung, kata dia, sejumlah jalan mengalami kerusakan akibat dilalui kendaraan proyek seperti pikap dan truk.

”Kerusakan ditanggung pemenang proyek. Mereka pasti akan dituntut warga untuk memperbaiki jalan,” kata Haryadi menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Terdakwa, Yupen Hadi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (31/8).

Haryadi mengatakan, warga tidak mendapatkan kompensasi secara langsung. Namun, dia meminta kepada manajemen PT Wika agar warga diberdayakan bekerja dalam proyek tersebut.

Selain persoalan jalan, Haryadi juga mengungkap masalah banjir. Wilayah tempat tinggalnya disebut rawan banjir karena drainase terdampak pembangunan.

Warga kemudian mengajukan proposal kepada pihak Wika agar persoalan banjir dan kerusakan jalan dapat ditangani.