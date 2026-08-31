Erupsi Gunung Sinabung Muntahkan Kolom Abu Setinggi 3.500 Meter, Masyarakat Diminta Menjauh

Ilustrasi: Gunung Sinabung kembali erupsi meluncurkan guguran awan panas disertai lava pijar. (Antara)

JawaPos.com - Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara (Sumut) erupsi pada Senin (31/8). Gunung yang kini berstatus level II atau waspada itu memuntahkan kolom abu setinggi 3.500 meter.

Pasca erupsi tersebut, Badan Geologi meminta masyarakat menjauh. Imbauan itu dikeluarkan guna meminimalisir dampak erupsi yang terekam terjadi selama 1 jam 1 menit 48 detik tersebut.

”Telah terjadi erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara, pada Senin, 31 Agustus 2026, pukul 10:17 WIB dengan tinggi kolom abu teramati lebih kurang 3.500 meter di atas puncak,” tulis Badan Geologi pada akun media sosial resmi mereka.

Berdasar pengamatan petugas, kolom abu yang dimuntahkan Gunung Sinabung hari ini teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal. Pergerakannya condong ke arah timur dan tenggara.

”Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 120 milimeter dan durasi sementara ini lebih kurang 1 jam 1 menit 48 detik,” lanjut unggahan tersebut.

Dengan status aktivitas berada pada level II atau waspada, Badan Geologi meminta masyarakat dan pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi.

”Serta lokasi di dalam radius radial 3 kilometer dari puncak Gunung Sinabung, serta radius 4.5 kilometer untuk sektoral selatan-timur,” pesan Badan Geologi.

Tidak hanya itu, masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung diminta tetap waspada terhadap bahaya lahar yang mungkin saja muncul pasca erupsi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo juga sudah diminta untuk senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang berada di bawah Badan Geologi.