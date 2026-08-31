Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Senin, 31 Agustus 2026 | 21.11 WIB

Erupsi Gunung Sinabung Muntahkan Kolom Abu Setinggi 3.500 Meter, Masyarakat Diminta Menjauh

 

Ilustrasi: Gunung Sinabung kembali erupsi meluncurkan guguran awan panas disertai lava pijar. (Antara)

JawaPos.com - Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara (Sumut) erupsi pada Senin (31/8). Gunung yang kini berstatus level II atau waspada itu memuntahkan kolom abu setinggi 3.500 meter.

Pasca erupsi tersebut, Badan Geologi meminta masyarakat menjauh. Imbauan itu dikeluarkan guna meminimalisir dampak erupsi yang terekam terjadi selama 1 jam 1 menit 48 detik tersebut.

”Telah terjadi erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara, pada Senin, 31 Agustus 2026, pukul 10:17 WIB dengan tinggi kolom abu teramati lebih kurang 3.500 meter di atas puncak,” tulis Badan Geologi pada akun media sosial resmi mereka.

Berdasar pengamatan petugas, kolom abu yang dimuntahkan Gunung Sinabung hari ini teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal. Pergerakannya condong ke arah timur dan tenggara.

”Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 120 milimeter dan durasi sementara ini lebih kurang 1 jam 1 menit 48 detik,” lanjut unggahan tersebut.

Dengan status aktivitas berada pada level II atau waspada, Badan Geologi meminta masyarakat dan pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi.

”Serta lokasi di dalam radius radial 3 kilometer dari puncak Gunung Sinabung, serta radius 4.5 kilometer untuk sektoral selatan-timur,” pesan Badan Geologi.

Tidak hanya itu, masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung diminta tetap waspada terhadap bahaya lahar yang mungkin saja muncul pasca erupsi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo juga sudah diminta untuk senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang berada di bawah Badan Geologi.

Koordinasi juga perlu dilakukan secara intens dengan Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung. Mengingat Gunung Sinabung merupakan salah satu gunung berapi yang sangat aktif di Sumatera.

 

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa - Image
1

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

2

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

3

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

4

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

5

Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!

7

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

8

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

9

Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?

10

Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore