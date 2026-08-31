Lima Cara Stakeholder Kalsel Bekerja Bersama Menangani Karhutla

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. (Istimewa)
JawaPos.com - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) harus dilakukan dengan langkah cepat dan tepat.
”Keterbatasan air menjadi persoalan serius dalam penanganan karhutla, terutama untuk membasahi lahan gambut di kawasan Guntung Damar dan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang membutuhkan pasokan air mencukupi,” kata Hanif Faisol Nurofiq dilansir dari Antara.
Dia menuturkan, kalau logistik finansial ada tetapi logistik airnya tidak ada, persoalan karhutla cukup susah untuk ditanggulangi jangka panjang.
”Kondisi El Nino menyebabkan debit air di sejumlah wilayah mengalami penurunan, termasuk Waduk Riam Kanan, sehingga pemerintah menargetkan pemadaman dilakukan secepat mungkin sebelum ketersediaan air semakin berkurang,” ungkap Hanif Faisol Nurofiq.
Selain mempercepat pemadaman, kata dia, pemerintah juga memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi.
Salah satunya dengan cara mengantisipasi berbagai kegiatan masyarakat yang menggunakan api dan berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
”Pak Presiden sudah dengan tegas menyatakan untuk mengakhiri semua kebijakan yang membolehkan membakar lahan,” kata Hanif Faisol Nurofiq.
Dia juga mengingatkan kondisi El Nino berpotensi berlangsung hingga akhir tahun sehingga penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah.
”Kami meminta masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, aparat, akademisi, serta media massa terlibat aktif dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Pemerintah juga mendorong sistem pagar betis untuk memastikan api tidak kembali muncul setelah berhasil dipadamkan,” ujar Wamenko Hanif.
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Jawa Pos
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