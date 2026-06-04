Didukung Agroklimat Bersahabat, Lampung Kukuhkan Sebagai Sentra Buah Nasional

JawaPos.com – Provinsi Lampung kini menjadi salah satu sentra produksi buah segar di tengah tumbuhnya permintaan buah segar di berbagai daerah di Indonesia. Berbekal kondisi agroklimat yang mendukung, semangka Lampung tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga menjadi pemasok utama bagi berbagai wilayah di Sumatera dan Pulau Jawa.

Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri mengatakan Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah yang kaya akan potensi pertanian. Komoditas semangka dari Lampung Tengah telah terbukti memiliki kualitas yang luar biasa dan mampu memenuhi kebutuhan pasar, baik lokal maupun nasional.

“Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk terus mendukung para petani, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan penyuluh, hingga upaya menjaga stabilitas harga pasca panen,” tegas Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri.

Misno salah satu petani dari Desa Simpang Agung, Kabupaten Lampung Tengah yang konsisten mengembangkan usaha taninya melalui penerapan inovasi dan teknologi budidaya mengatakan keberhasilan yang diraih selama ini ditopang oleh pendampingan teknis yang berkelanjutan. Berbagai pengetahuan mengenai manajemen budidaya, pemupukan, pengendalian penyakit, hingga teknik menghasilkan buah berkualitas diperolehnya melalui interaksi dan pembelajaran bersama tim dari PT East West Seed Indonesia (EWINDO) di lapangan.

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“Dulu kami bertani lebih banyak berdasarkan pengalaman. Seiring waktu, kami belajar banyak dari tim EWINDO mengenai cara budidaya yang lebih tepat dan efisien. Pendampingan yang diberikan membantu kami memahami teknologi budidaya yang terus berkembang, mulai dari persiapan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Dengan penerapan teknologi yang lebih baik, hasil yang kami peroleh juga semakin meningkat,” ujar Misno.

Misno menambahkan bahwa penggunaan benih unggul semangka AMARA F1 menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan usaha taninya. Karakter buah yang besar, produktivitas tinggi, serta ketahanannya terhadap berbagai tantangan budidaya membuat varietas tersebut semakin dipercaya oleh petani di wilayahnya.

Keunggulan lainnya terdapat pada karakter kulit buah yang keras dan kuat sehingga mampu menjaga kualitas buah selama proses distribusi. Daya tahan tersebut menjadi nilai tambah penting mengingat sebagian besar produksi semangka Lampung dipasarkan ke berbagai daerah di Sumatera maupun Pulau Jawa yang membutuhkan pengangkutan dalam jarak relatif jauh.

Deputy Managing Director EWINDO, Isak Heryawan, menegaskan bahwa keberhasilan sentra-sentra produksi semangka di Indonesia, termasuk Lampung, tidak dapat dilepaskan dari peran para petani yang menjadi fondasi utama sistem pangan nasional.

"Petani adalah bagian yang sangat penting dalam sistem pangan Indonesia. Mereka berada di garis depan dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Karena itu, EWINDO akan terus berkomitmen untuk menjadi sahabat petani yang paling baik melalui penyediaan benih unggul, pendampingan, serta inovasi kontribusi lebih dari benih lainnya yang mampu memberikan manfaat nyata bagi keberhasilan usaha tani mereka," ujar Isak.