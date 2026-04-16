Warga Jombang Apresiasi Jusuf Hamka Bantu Pembangunan Jembatan yang Puluhan Tahun Masih Berbahan Kayu

JawaPos.com - Warga Dusun Kedung Dendeng, Desa Jiporapah, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengapresiasi bantuan pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka, dalam pembangunan akses jalan dan jembatan di wilayah mereka. Jembatan tersebut sebelumnya telah puluhan tahun tidak pernah diperbaiki dan masih menggunakan struktur kayu.

Kepala Desa Jiporapah, Hadi Sucipto, mengungkapkan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan infrastruktur sesuai kebutuhan warga.

Menurut Hadi, dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan difokuskan berdasarkan prioritas di masing-masing dusun. Untuk Dusun Kedung Dendeng, perhatian utama diberikan pada pembongkaran jembatan lama yang akan digantikan dengan jembatan beton yang lebih kokoh dan aman.

“Pembangunan di Dusun Kedung Dendeng difokuskan terlebih dahulu pada pembongkaran jembatan lama berbahan kayu, yang nantinya akan diganti dengan jembatan beton yang lebih memadai,” kata Hadi, Kamis (16/4).

Seluruh biaya pembangunan jembatan sepanjang 40 meter dengan lebar 4 meter ini ditanggung sepenuhnya oleh Jusuf Hamka sebagai donatur. Sementara itu, proses pengerjaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Jiporapah dengan melibatkan tenaga ahli.

Hadi menambahkan, pembangunan jembatan ini sangat dinantikan warga karena akan meningkatkan mobilitas serta mendorong pemerataan pembangunan. Pasalnya, antarwilayah permukiman di desa tersebut sebagian besar terpisah oleh kawasan hutan.

Warga pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan tersebut. Kehadiran jembatan beton diharapkan menjadi akses utama yang jauh lebih layak dibandingkan jembatan kayu yang digunakan sebelumnya.

Desa Jiporapah sendiri dikenal sebagai salah satu desa terpencil di Kecamatan Plandaan, yang sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan kawasan hutan milik Perhutani. Desa ini terdiri dari empat dusun, yaitu Kedung Dendeng, Tambak, Brangkal, dan Jiporapah.