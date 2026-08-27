Orkestrasi Kebangsaan PARFI 56 untuk Pejuang Budaya

JawaPos.com – Persembahan Cinta untuk Republik dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026. Pertunjukan tersebut menjadi puncak program Bakti Seniman Nusantara, sebuah kolaborasi antara PARFI ’56, Keana Production, dan Dompet Dhuafa yang memadukan seni pertunjukan dengan semangat kepedulian sosial.

Pertunjukan ini menghadirkan sebuah orkestrasi kebangsaan yang mengangkat kembali sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui bahasa seni. Kisah perjuangan menuju lahirnya Republik dikemas dalam pertunjukan yang tidak hanya mengandalkan narasi sejarah, tetapi juga menghadirkan pengalaman emosional bagi penonton.

Di bawah arahan sutradara Olivia Zalianty, Meradjoet Sendja dibangun melalui empat babak naratif. Masing-masing babak menjadi bagian dari perjalanan cerita yang membawa penonton menyusuri suasana dan dinamika menjelang lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia.

"Pemikiran para tokoh pendiri bangsa sebagai proyek pembebasan dengan berbagai macam pikiran mereka bisa bersama-sama untuk merebut kemerdekaan itu, jadi saya rasa sangat pantas kita memberikan karpet merah untuk para pendiri bangsa" ungkap Olivia Zalianti

Penggunaan pendekatan teatrikal dan orkestrasi kebangsaan membuat peristiwa sejarah tersebut dihadirkan dalam format yang lebih dekat dengan penonton masa kini. Seni menjadi medium untuk mengingat kembali nilai perjuangan, pengorbanan, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air.

Pementasan di Gedung Kesenian Jakarta sekaligus menjadi momentum penting dalam rangkaian Bakti Seniman Nusantara. Program ini menunjukkan bahwa panggung kesenian tidak hanya dapat menjadi ruang ekspresi dan hiburan, tetapi juga dapat digunakan untuk membangun solidaritas serta kepedulian terhadap sesama.

Yang membuat pertunjukan ini memiliki dimensi sosial yang kuat adalah komitmen untuk mendonasikan seluruh hasil penjualan tiket. Dana tersebut diperuntukkan bagi seniman senior serta kaum dhuafa yang membutuhkan dukungan.

"Kegiatan utama acara ini adalah sosial fund bakti Parfi untuk pejuang budaya, dan hasil nya akan disumbangkan, Oechestra Merajoet Sendja merupakan dialig reflektif para pendiri bangsa, agar lebih mencintai satu sma lain bahwa Ingatan kolektif pejuang masalalu diteruskan oleh generasi kita saat ini" ungkap Marchela Zalianti Ketua Parfi 56 di GKJ, Rabu (26/8).

Kolaborasi PARFI ’56, Keana Production, dan Dompet Dhuafa pun mempertemukan tiga kekuatan dalam satu panggung, seni, produksi pertunjukan, dan filantropi. Melalui Meradjoet Sendja, sejarah kebangsaan tidak berhenti sebagai cerita masa lalu, tetapi diterjemahkan menjadi gerakan kepedulian yang dapat dirasakan secara langsung.