Muse Ember, Kecerdasan Buatan Ringan dari Meta dengan Biaya Terjangkau

JawaPos.com - Meta Superintelligence Labs memperkenalkan model kecerdasan buatan (AI) terbaru bernama Muse Ember pada Senin. Model tersebut diklaim sebagai AI paling ringan dan hemat biaya yang pernah dikembangkan laboratorium AI Meta.

Seperti dilansir dari TechCrunch, dalam pengumumannya, Meta menjelaskan bahwa Muse Ember dirancang untuk menangani berbagai pekerjaan agen AI, mulai dari tugas penalaran kompleks hingga pekerjaan rutin yang dilakukan sepanjang hari.

Beberapa di antaranya mencakup pemanggilan alat atau tool calls, pemrograman, pengolahan data, hingga analisis dokumen berukuran panjang.

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Salah satu keunggulan yang disoroti Meta adalah biaya penggunaan per tugas. Mengacu pada hasil pengujian Artificial Analysis, perusahaan menyebut Muse Ember mampu menawarkan biaya lebih rendah dengan kemampuan yang tetap kompetitif dibandingkan sejumlah model AI lainnya, termasuk Haiku dari Anthropic dan Luna dari OpenAI.

Meta menetapkan harga penggunaan Muse Ember sebesar USD 0,10 per satu juta token input. Biaya tersebut membuatnya berada di bawah sejumlah model AI komersial lainnya. Dari sisi harga, Muse Ember juga disebut mampu bersaing dengan model sumber terbuka seperti DeepSeek V4.1 Flash dan GLM 5.3 Flash.

Meta mengembangkan Muse Ember untuk digunakan bersama model AI berukuran lebih besar, seperti Muse Wonder. Keduanya dapat bekerja dalam satu sistem berbasis agen atau agentic system, dengan pembagian tugas sesuai kemampuan masing-masing model.

Sebagai gambaran, dalam layanan pelanggan, model AI yang lebih besar dapat menyusun aturan untuk menangani jenis permasalahan tertentu. Sementara itu, Muse Ember menjalankan aturan tersebut untuk memproses ribuan hingga puluhan ribu kasus secara lebih efisien.

Meta menggambarkan pembagian pekerjaan tersebut melalui pernyataan, "Muse Wonder yang menyusun rencana, sedangkan Muse Ember yang menangani beban kerjanya."

Selain efisiensi biaya, Muse Ember juga dikembangkan untuk memproses berbagai jenis masukan atau multimodal. Model ini tidak hanya dapat memahami teks, tetapi juga gambar dan audio. Kemampuan tersebut memungkinkan agen AI membaca tangkapan layar, grafik, serta dokumen hasil pemindaian.

Muse Ember juga dapat memproses memo suara, rekaman rapat, hingga video tanpa harus menggunakan model tambahan. Kemampuan ini ditujukan untuk mendukung agen AI yang harus menangani berbagai format informasi dalam satu alur kerja.

Muse Ember menjadi model keempat dalam keluarga Muse yang diperkenalkan Meta. Sebelumnya, perusahaan merilis model kelas menengah Spark pada April, model sumber terbuka Glimmer pada Agustus, serta model kelas atas Muse Wonder pada Oktober 2026.