Emma Walmsley Jadi CEO HP Mulai 4 Januari 2027, Bruce Broussard Jadi Chairman

JawaPos.com - Perusahaan teknologi global HP Inc. menunjuk mantan CEO GSK Emma Walmsley sebagai Chief Executive Officer (CEO) baru. Penunjukan tersebut berlaku mulai 4 Januari 2027, menggantikan Bruce Broussard yang telah menjabat sebagai CEO interim sejak Februari 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan HP pada Rabu (4/11/2026) waktu setempat. Bersamaan dengan pergantian CEO, Broussard juga akan mengambil posisi Chair of the Board atau Ketua Dewan Direksi, menggantikan Chip Bergh.

Penunjukan Walmsley telah disetujui secara bulat oleh Dewan Direksi HP setelah melalui proses pencarian kandidat secara global. Walmsley sebelumnya memimpin perusahaan biopharmaceutical GSK selama hampir sembilan tahun, yakni sejak April 2017 hingga Desember 2025. Dia juga tercatat telah menjadi anggota Dewan Direksi Microsoft selama tujuh tahun.

Dalam pernyataan resminya, Bruce Broussard menyebut HP membutuhkan pemimpin yang mampu mengembangkan inovasi perusahaan sekaligus membawa bisnis menghadapi perubahan teknologi.

"HP memiliki potensi luar biasa di tengah titik penting perkembangan teknologi. Kami membutuhkan pemimpin yang mampu melanjutkan warisan inovasi dan keunggulan perusahaan untuk membentuk masa depan HP. Emma merupakan CEO berpengalaman dengan rekam jejak memimpin organisasi berskala besar dan mengarahkan perusahaan melewati perubahan signifikan. Dia memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menyatukan bisnis, kapabilitas, serta seluruh sumber daya manusia HP dalam menangkap peluang ke depan, seiring perkembangan AI yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mengubah cara kita bekerja serta menjalani kehidupan di dunia yang semakin terhubung. Saya berharap dapat mendukungnya saat memimpin HP memasuki fase pertumbuhan berikutnya," kata Bruce Broussard, CEO Interim HP.

Walmsley menyatakan antusiasmenya untuk bergabung dengan HP. Dia juga menyoroti peluang pengembangan bisnis perusahaan di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

"HP merupakan perusahaan ikonik yang memiliki peran penting dalam membentuk masa depan dunia kerja dalam skala global. Saya sangat antusias bergabung dengan tim dan bersama-sama melangkah ke depan dengan arah serta keyakinan yang jelas. Kami akan berfokus memanfaatkan kekuatan era AI serta mengoptimalkan kreativitas dan inovasi HP untuk membuka sumber pertumbuhan baru dan memberikan nilai jangka panjang bagi pelanggan, pemegang saham, mitra, serta seluruh karyawan," ujar Emma Walmsley.

Sebelum penunjukan ini, Walmsley memimpin transformasi GSK sebagai perusahaan biopharmaceutical global. Selama masa kepemimpinannya, dia mempertajam fokus bisnis perusahaan pada obat-obatan khusus dan vaksin, memperkuat jalur penelitian dan pengembangan (R&D), serta memperbaiki struktur keuangan setelah pemisahan bisnis consumer healthcare.

Walmsley bergabung dengan GSK pada 2010. Dia kemudian dipercaya menjadi CEO GSK Consumer Healthcare pada 2015 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai CEO grup pada 2017.