Karier Melejit hingga Rezeki Mengalir Deras, Ini 5 Weton yang Disebut Beruntung

JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton masih sering digunakan sebagai salah satu cara untuk menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan ini menggabungkan hari kelahiran dengan pasaran Jawa yang dipercaya memiliki makna tersendiri.

Menurut tradisi Primbon Jawa, setiap weton mempunyai gambaran sifat dan potensi keberuntungan yang berbeda. Ada yang dikaitkan dengan kemampuan memimpin, kecerdasan membaca peluang, hingga ketekunan dalam membangun kehidupan yang lebih baik.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki peluang memasuki masa keberuntungan, terutama dalam urusan pekerjaan, peningkatan jabatan, dan kelancaran rezeki.

Kelima weton tersebut digambarkan mempunyai karakter yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan. Meski demikian, ramalan Primbon Jawa merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Berikut lima weton yang dimaksud.

1. Senin Kliwon, Dipercaya Memiliki Jiwa Kepemimpinan yang Kuat Dalam penafsiran Primbon Jawa, orang yang lahir pada Senin Kliwon sering digambarkan mempunyai karakter tegas dan kemampuan memimpin yang cukup menonjol.

Mereka dipercaya mampu menghadapi situasi sulit dengan pertimbangan matang. Sifat tersebut membuat Senin Kliwon kerap dikaitkan dengan peluang memperoleh tanggung jawab lebih besar dalam lingkungan pekerjaan.

Apabila dikaitkan dengan perjalanan karier, weton ini disebut berpotensi mendapatkan kesempatan untuk menduduki posisi strategis. Kemampuan membangun relasi dan mengambil keputusan juga dipercaya dapat membuka jalan menuju pencapaian yang lebih tinggi.

Dari sisi finansial, Senin Kliwon digambarkan memiliki peluang memperluas sumber penghasilan melalui jaringan pertemanan maupun pekerjaan yang dijalani.

2. Rabu Pahing, Punya Peluang Besar Menemukan Kesempatan Baru Rabu Pahing termasuk weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa sering dikaitkan dengan kecerdasan dan kemampuan memahami keadaan sekitar.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai pemikiran yang cukup terbuka sehingga lebih mudah melihat peluang di tengah berbagai tantangan.

Dalam urusan pekerjaan, Rabu Pahing dipercaya berpotensi memperoleh kesempatan baru yang dapat membawa perubahan positif. Peluang tersebut bisa berupa promosi jabatan, pengembangan usaha, maupun mencoba bidang pekerjaan yang berbeda.

Sementara itu, ketekunan dan kemampuan mengolah pengalaman menjadi pelajaran dianggap sebagai modal penting untuk mencapai kestabilan finansial.

3. Kamis Wage, Dipercaya Mendapat Kelancaran Rezeki Berkat Sikap Rendah Hati Pemilik weton Kamis Wage dalam gambaran Primbon Jawa dikenal memiliki karakter sederhana, mudah menyesuaikan diri, dan cenderung menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Sifat rendah hati tersebut dipercaya menjadi salah satu kelebihan yang dapat membantu mereka dalam membangun hubungan sosial maupun profesional.

Dalam perjalanan karier, Kamis Wage disebut mempunyai peluang memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar. Hubungan yang terjaga dengan baik dapat membuka kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan mendapatkan tanggung jawab baru.

Dari sisi keberuntungan, weton ini juga dikaitkan dengan datangnya peluang finansial melalui berbagai jalan. Kesempatan kecil yang dimanfaatkan dengan baik dipercaya dapat berkembang menjadi pencapaian yang lebih besar.

4. Minggu Pon, Memiliki Potensi Bersinar Berkat Kreativitas Minggu Pon digambarkan sebagai weton yang mempunyai kreativitas, intuisi, dan semangat untuk mengembangkan kemampuan diri.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, karakter tersebut membuat pemilik weton ini dianggap memiliki potensi untuk menonjol dalam berbagai bidang kehidupan.

Mereka juga kerap digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Ketekunan dalam menjalani proses menjadi salah satu sifat yang dipercaya dapat membantu perjalanan menuju kesuksesan.

Dalam urusan pekerjaan, Minggu Pon disebut berpeluang memperoleh pengakuan atas hasil kerja kerasnya. Bahkan, kesempatan menduduki posisi yang lebih tinggi atau mendapatkan penghasilan tambahan juga dipercaya bisa terbuka.

5. Selasa Legi, Disebut Memiliki Semangat Kuat untuk Mengubah Nasib Weton Selasa Legi dalam penafsiran Primbon Jawa sering dikaitkan dengan karakter tangguh dan kemampuan menghadapi tekanan.

Pemilik weton ini digambarkan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Mereka juga dipercaya mempunyai kemauan kuat untuk memperbaiki keadaan dan mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dalam bidang pekerjaan, Selasa Legi disebut berpotensi mendapatkan kesempatan yang membawa perubahan besar. Peluang tersebut bisa datang melalui pekerjaan baru, proyek tambahan, maupun peningkatan jabatan.

Sementara itu, dari segi finansial, weton ini dipercaya berpeluang menemukan sumber penghasilan lain yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Kemampuan beradaptasi dan keberanian menghadapi tantangan dianggap menjadi bekal penting bagi Selasa Legi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.