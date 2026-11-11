Rezeki Seolah Tak Pernah Seret, 5 Weton Ini Disebut Paling Beruntung Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perpaduan hari dan pasaran kelahiran tersebut dipercaya menyimpan makna tersendiri dalam perhitungan Primbon Jawa.

Tidak sedikit masyarakat yang menjadikan weton sebagai salah satu pedoman untuk memahami watak dan potensi kehidupan. Bahkan, beberapa kombinasi weton dipercaya mempunyai keistimewaan dalam urusan rezeki, keberuntungan, serta kemampuan menghadapi berbagai persoalan.

Konon, ada weton yang memiliki kekuatan batin dan aura positif sehingga pemiliknya digambarkan lebih mudah menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan. Keberuntungan juga dipercaya datang melalui berbagai kesempatan, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun kehidupan pribadi.

Dilansir dari laman Cahya Cahaya, terdapat lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dikenal mempunyai peruntungan istimewa. Pemiliknya diyakini memiliki karakter kuat, rezeki yang relatif lancar, serta kehidupan yang kerap diwarnai kemudahan.

Berikut lima weton yang dimaksud.

1. Weton Senin Pahing – Berjiwa Tangguh dan Dipercaya Mendapat Perlindungan Leluhur

Senin Pahing menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai kekuatan batin cukup besar. Kombinasi hari dan pasarannya menghasilkan jumlah neptu 13, yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dikaitkan dengan karakter kuat serta kewibawaan.

Orang yang lahir pada weton ini umumnya digambarkan mempunyai pendirian kokoh dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan. Mereka juga dikenal tidak gampang menyerah ketika harus memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting.

Keberuntungan Senin Pahing konon sering hadir ketika situasi sedang sulit. Saat menghadapi persoalan yang terasa berat, mereka dipercaya bisa menemukan pertolongan melalui orang-orang yang sebelumnya tidak pernah diduga.