Rezeki Mengalir Deras, 5 Shio Ini Disebut Paling Beruntung dalam Ilmu Fengshui

shio yang memiliki arah energi keberlimpahan rezeki lebih kuat menurut ilmu fengshui. (Freepik/ freepik) JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Tiongkok, Fengshui merupakan ilmu kuno yang mempelajari keseimbangan energi dalam kehidupan. Ajaran ini juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan, kemakmuran, serta kelancaran seseorang dalam memperoleh rezeki. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan kekuatan energi yang berbeda. Ada yang dikenal pandai membaca peluang, memiliki naluri bisnis tajam, hingga mampu membangun hubungan baik yang membuka kesempatan memperoleh keuntungan finansial. Dalam pandangan Fengshui, kelimpahan rezeki tidak hanya berkaitan dengan keberuntungan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh keseimbangan energi, sikap, dan cara seseorang menjalani kehidupannya. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai potensi lebih besar dalam menarik peluang kemakmuran. Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki arah energi keberlimpahan rezeki lebih kuat berdasarkan kepercayaan Fengshui. Masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri yang dipercaya mendukung perjalanan finansial mereka. Baca Juga:Jangan Sepelekan Doa Orang Tua, 5 Shio Ini Konon Punya Peluang Sukses Lebih Besar Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya. 1. Shio Tikus Pemilik Shio Tikus dikenal mempunyai kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan berpikir strategis. Mereka termasuk pribadi yang pandai membaca keadaan sehingga sering kali mampu menemukan kesempatan di tengah situasi yang sulit. Dalam urusan keuangan, mereka cenderung teliti dan tidak mudah menghamburkan uang. Kemampuan mengatur pengeluaran serta mempertimbangkan risiko membuat Shio Tikus dipercaya mempunyai potensi finansial yang cukup baik. Mereka juga dikenal tidak gampang menyerah ketika menghadapi hambatan. Saat orang lain kesulitan menemukan jalan keluar, Shio Tikus justru berusaha mencari alternatif lain yang bisa memberikan keuntungan. Dalam perspektif Fengshui, unsur air yang dikaitkan dengan karakter shio ini melambangkan kelancaran dan pergerakan energi. Hal tersebut dipercaya menggambarkan kemampuan mereka dalam menemukan sumber rezeki dari berbagai kesempatan. Jika mampu mempertahankan sikap hemat, rendah hati, dan terus mengembangkan kemampuan, Shio Tikus diyakini mempunyai peluang besar untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera. 2. Shio Naga Shio Naga sering dianggap sebagai salah satu lambang kekuatan, kejayaan, dan kemakmuran dalam tradisi Tiongkok. Mereka biasanya mempunyai kepribadian yang percaya diri, berani mengambil keputusan, serta memiliki ambisi besar untuk mencapai keberhasilan. Karakter tersebut membuat pemilik Shio Naga dipercaya mudah menarik perhatian dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dalam lingkungan pekerjaan, mereka berpotensi menempati posisi strategis karena memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Sementara dalam dunia bisnis, keberanian mengambil peluang dan kemampuan membangun relasi menjadi modal penting untuk mengembangkan usaha.