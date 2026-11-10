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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Rabu, 11 November 2026 | 05.02 WIB

Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Disebut Paling Beruntung dalam Urusan Finansial

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seseorang yang digandrungi kekayaan./Freepik/elements

JawaPos.com – Keberuntungan dalam kehidupan terkadang hadir melalui cara yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Ada orang yang membutuhkan perjuangan panjang untuk mencapai kemapanan, tetapi ada pula yang seolah selalu menemukan kesempatan baik di tengah perjalanan hidupnya.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan simbol shio berdasarkan tahun kelahiran. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang mendukung datangnya rezeki, kemakmuran, serta berbagai kesempatan menguntungkan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan memiliki peluang menikmati keberuntungan finansial. Mereka digambarkan seolah mendapat perhatian khusus dari Dewi Fortuna, simbol keberuntungan yang dipercaya membawa kemudahan dan kelimpahan dalam kehidupan.

Setiap shio mempunyai keistimewaan tersendiri. Ada yang dikenal tekun membangun kekayaan, memiliki kecerdikan dalam membaca peluang, hingga mudah memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar. Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut?

Berikut lima shio yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan rezeki dan kemakmuran menurut astrologi Tiongkok.

1. Shio Kerbau – Ketekunan yang Membuka Jalan Menuju Kemakmuran

Shio Kerbau dikenal sebagai simbol kerja keras, kesabaran, dan konsistensi. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan lebih memilih menyelesaikan sesuatu secara bertahap.

Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk membangun kestabilan finansial. Keberuntungan Kerbau digambarkan datang melalui perkembangan karier, peluang mendapatkan jabatan lebih tinggi, maupun usaha yang semakin berkembang.

Meskipun tidak terlalu suka mencari perhatian, hasil kerja yang konsisten membuat mereka berpotensi mendapatkan kepercayaan lebih besar dari orang lain.

Dalam ramalan ini, Kerbau juga disebut mempunyai kesempatan meningkatkan kekayaan apabila berani mengambil peluang dengan perhitungan matang. Kuncinya adalah tidak gegabah ketika menghadapi risiko dan tetap mempertahankan kedisiplinan dalam mengelola keuangan.

2. Shio Ular – Cerdik Membaca Peluang dan Menyusun Strategi

Pemilik Shio Ular dikenal mempunyai pemikiran analitis, intuisi yang kuat, serta kecenderungan berhati-hati sebelum mengambil keputusan.

Mereka tidak selalu mengejar peluang yang terlihat besar di permukaan. Sebaliknya, Shio Ular dipercaya mampu memperhatikan kesempatan kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Dalam urusan finansial, karakter tersebut dianggap mendukung kemampuan mereka dalam merencanakan bisnis, menjajaki kerja sama, maupun mempertimbangkan peluang investasi.

Menurut ramalan astrologi Tiongkok, keberuntungan Shio Ular dapat muncul ketika mereka berada di waktu yang tepat untuk mengambil keputusan penting. Kesempatan yang datang pun berpotensi memberikan hasil menjanjikan apabila diimbangi pengelolaan modal yang bijaksana.

3. Shio Kuda – Energi Besar yang Mengantarkan pada Kesuksesan

Shio Kuda identik dengan semangat, kebebasan, dan keberanian mencoba berbagai pengalaman baru. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang aktif serta tidak betah terlalu lama berada dalam situasi yang monoton.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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