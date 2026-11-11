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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 11 November 2026 | 21.22 WIB

Begini Cara Recharge Energy Ala Introvert, Solusi Mengembalikan Semangat Saat Social Battery Ambruk

Ilustrasi hiking/Pexels - Image

Ilustrasi hiking/Pexels

JawaPos.com - Istilah social battery yang sudah habis kerap digunakan introvert untuk menggambarkan kondisi saat mereka kelelahan setelah menjalani hari-hari yang padat. 

Ungkapan “social battery” biasanya dirasakan saat seseorang merasa kewalahan setelah terlalu banyak melakukan aktivitas atau interaksi sosial. 

Pada dasarnya, interaksi sosial membutuhkan energi. Namun, kapasitas energi yang dimiliki oleh setiap orang tentunya berbeda-beda.  

Menurut informasi dari laman .simplypsychology yang dikutip pada (6/11)  saat energi seseorang terkuras, dampaknya dapat dirasakan secara fisik maupun psikologis. 

Kondisi ini dapat lebih terasa bagi introvert yang cenderung membutuhkan waktu untuk memulihkan energi setelah menjalani interaksi sosial yang intens ataupun berlangsung dalam waktu yang lama.

Setiap orang memiliki cara berbeda untuk melindungi dan memulihkan social battery yang mereka miliki. Berikut beberapa cara yang sering dilakukan introvert untuk mengisi ulang social battery setelah lelah bersosialisasi.   

Beristirahat dari kesibukan merupakan salah satu cara introvert untuk mencharge energi. Saat jeda, mereka biasanya akan berbaring di tempat tenang dan menghindari lingkungan yang terlalu banyak memberikan stimulasi. 

Saat introvert terlihat seperti sedang tidak melakukan apa-apa, sebenarnya otak memproses informasi yang sangat penting. 

Seorang introvert mengembalikan energinya dengan melakukan berbagai aktivitas menyenangkan yang tidak membutuhkan banyak tuntutan. 

Beberapa aktivitas yang kerap mereka pilih seperti membaca buku, jalan-jalan menjalankan hobi, atau memasak untuk mengambil jeda mental dari interaksi sosial.

Editor: Hanny Suwindari
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