7 Keunggulan Introvert yang Sering Diremehkan oleh Kaum Ekstrovert

ilustrasi orang yang introvert. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat perbedaan karakter antara orang introvert dan ekstrovert yang kerap kali disalahartikan oleh banyak orang.

Kedua kepribadian ini memiliki cara tersendiri dalam menjalani kehidupan, berinteraksi, serta memandang lingkungan di sekitarnya.

Selama ini, kaum ekstrovert sering digambarkan sebagai pribadi yang mudah bergaul, percaya diri, memiliki banyak teman, serta mampu menarik perhatian orang lain.

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Mereka juga kerap dianggap memiliki jiwa kepemimpinan dan selalu menikmati suasana ramai maupun berbagai kegiatan sosial.

Sebaliknya, orang introvert sering kali mendapatkan penilaian yang kurang tepat.

Karena cenderung lebih tenang dan tidak banyak bicara, mereka kerap dianggap pemalu, tertutup, bahkan kurang pandai dalam menjalin hubungan sosial.

Padahal, sikap pendiam tidak selalu mencerminkan ketidakmampuan seseorang untuk bersosialisasi.

Faktanya, di balik kepribadian mereka yang cenderung tenang, kaum introvert menyimpan berbagai kelebihan dan kekuatan istimewa yang tidak selalu terlihat dari luar.