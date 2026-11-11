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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 11 November 2026 | 17.09 WIB

9 Cara Halus Orang Introvert Mengungkapkan Keinginan untuk Menyendiri

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ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Ada perbedaan halus antara memberikan seseorang kebebasan untuk menikmati waktu sendiri dan mereka yang membutuhkan ruang pribadi.

Sayangnya, tidak semua orang mampu mengenali tanda-tanda tersebut, terutama ketika seseorang memilih untuk tidak mengungkapkan perasaannya secara langsung.

Bagi introvert, menikmati kesendirian jadi salah satu cara untuk mengembalikan energi dan menenangkan pikiran setelah berhadapan dengan berbagai aktivitas sosial.

Alih-alih mengatakan ingin sendirian, kaum introvert biasanya memperlihatkan sejumlah perubahan sikap.

Melansir geediting, ada sembilan cara halus yang kerap dilakukan kaum introvert untuk menunjukkan bahwa mereka sedang membutuhkan waktu sendiri.

Isyarat-isyarat ini mungkin terlihat sederhana, tetapi penting untuk dipahami agar kita bisa lebih menghargai batasan dan ruang pribadi mereka.

1. Bahasa tubuh yang halus

Sering kali, seorang introvert akan menggunakan bahasa tubuh untuk memberi sinyal kebutuhan akan kesendirian.

Hal ini bisa dilakukan dengan cara yang halus seperti menjauhkan tubuh dari orang lain, menghindari kontak mata, atau membenamkan diri dalam buku atau ponsel.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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