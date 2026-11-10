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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 10 November 2026 | 22.32 WIB

7 Tips Introvert Membangun Networking Tanpa Merasa Kewalahan, Sukses Menjalin Relasi Tanpa Kehabisan

Ilustrasi bersosialisasi/Pexels - Image

Ilustrasi bersosialisasi/Pexels

JawaPos.com - Setiap orang memiliki energi yang tidak sama dalam menghadapi interaksi sosial. Termasuk acara gathering, networking, seminar, rapat, ataupun sekedar bertukar informasi.

Terutama bagi seorang introvert, acara-acara sosial seringkali menjadi tantangan tersendiri. Obrolan biasa, acara ramah tamah, dan berkenalan dengan orang asing bisa terasa sangat menguras energi.

Meski demikian, menjadi introvert bukan berarti anda tidak mampu membangun relasi profesional.  

Menurut informasi dari laman introvertscan yang dikutip pada (8/11) ada sejumlah tips yang dapat dilakukan oleh introvert untuk mendapatkan manfaat dari acara networking tanpa harus menguras social battery. 

Berikut 7 tips yang bisa dilakukan introvert saat menghadiri ke acara-acara sosial ataupun networking.

Sebelum menghadiri acara, sebaiknya anda menentukan tujuan yang ingin anda capai selama mengikutinya. Hal ini membantu anda untuk memprioritaskan kegiatan, diskusi, serta orang-orang yang perlu anda temui.

Saat seorang introvert memiliki tujuan yang jelas, anda tidak perlu memaksakan diri untuk mengikuti seluruh acara dan berat hati untuk berkenalan dengan semua orang.

Acara pembukaan biasanya diisi dengan perkenalan, ramah tamah, dan obrolan ringan. Sebagai introvert anda pasti merasa berat untuk mengikuti rangkaian ini, sebab energi anda bisa cepat terkuras dan lelah.

Jika acara pembuka tidak berpengaruh besar dengan tujuan anda, maka tidak ada salahnya untuk melewatkannya. 

Dengan demikian, seorang introvert bisa menyimpan energi untuk mengikuti sesi diskusi ataupun kegiatan lain yang lebih sesuai.

Editor: Hanny Suwindari
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