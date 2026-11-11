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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 11 November 2026 | 21.13 WIB

Pantang Menyerah Hadapi Cobaan, 5 Shio Ini Dikenal Punya Mental Sekuat Baja

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Setiap orang pasti pernah menghadapi berbagai persoalan, mulai dari masalah pekerjaan, kondisi keuangan, hingga urusan keluarga yang membutuhkan kesabaran ekstra.

Namun, kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan tentu berbeda-beda. Ada yang mudah kehilangan semangat ketika menghadapi tekanan, tetapi ada pula yang justru semakin kuat dan termotivasi untuk mencari jalan keluar.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan sejumlah shio yang dikenal memiliki mental tangguh, keberanian, serta kegigihan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Mereka dipercaya tidak mudah menyerah ketika keadaan sedang sulit. Sebaliknya, setiap kegagalan justru dijadikan pengalaman untuk memperbaiki diri dan merancang langkah yang lebih baik.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang dikenal memiliki karakter pantang menyerah dan dipercaya mampu melewati berbagai ujian kehidupan.

Berikut daftar lengkapnya.

1. Shio Kerbau – Tekun dan Tidak Mudah Goyah Menghadapi Masalah

Pemilik Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang mengutamakan tindakan daripada sekadar ucapan. Mereka memiliki etos kerja tinggi dan sanggup menjalani proses panjang demi mencapai tujuan.

Ketika menghadapi persoalan, mereka cenderung tidak terburu-buru mengambil keputusan. Shio Kerbau lebih suka memikirkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah yang dianggap paling tepat.

Sifat sabar dan konsisten tersebut membuat mereka mampu bertahan meskipun harus menghadapi situasi yang tidak mudah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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