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Penulis: Lania Monica
Kamis, 5 November 2026 | 03.58 WIB

Orang yang Punya Mental Kuat Tidak Mudah Terjebak Guilt Trip, Ini 8 Kalimat Andalannya

Ilustrasi mengobrol dengan seseorang yang percaya diri (freepik)

JawaPos.com - Pernah merasa tidak enak hati ketika menolak permintaan seseorang, meskipun sebenarnya kamu memiliki alasan yang kuat? Kondisi seperti ini cukup sering dialami, terutama oleh orang yang terbiasa mengutamakan perasaan orang lain dibandingkan kebutuhan dirinya sendiri.

Tanpa disadari, rasa bersalah terkadang dimanfaatkan oleh orang lain untuk memengaruhi keputusan dan mengendalikan emosi seseorang. Dalam psikologi populer, perilaku tersebut dikenal dengan istilah guilt trip atau manipulasi melalui rasa bersalah.

Orang yang memiliki kepercayaan diri baik biasanya tidak mudah terjebak dalam situasi tersebut. Mereka memahami bahwa menghargai orang lain bukan berarti harus selalu menyetujui semua permintaan atau mengorbankan kepentingan pribadi.

Salah satu caranya adalah menggunakan kalimat yang sopan, tetapi tetap menunjukkan ketegasan. Dengan begitu, mereka bisa mempertahankan batasan diri tanpa harus memicu pertengkaran.

Dilansir dari laman Geediting, berikut delapan frasa yang biasa digunakan orang percaya diri untuk menghadapi tekanan emosional dan menghentikan rasa bersalah yang tidak perlu.

1. "Saya memahami Anda kecewa, tetapi keputusan saya tidak berubah."

Kalimat ini menunjukkan bahwa seseorang mampu menghargai perasaan orang lain tanpa harus mengubah keputusan yang sudah dibuat.

Mengakui kekecewaan seseorang merupakan bentuk empati. Namun, hal tersebut bukan berarti kita wajib memenuhi keinginannya.

Dengan menyampaikan batasan secara jelas, seseorang dapat menghindari perdebatan panjang yang hanya membuat dirinya semakin merasa bersalah.

2. "Saya sudah merasa yakin dengan keputusan yang saya ambil."

Orang yang percaya diri tidak selalu membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa nyaman dengan pilihannya.

Ketika sudah mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan, mereka tidak mudah goyah hanya karena mendapatkan kritik atau tekanan.

Ungkapan ini juga membantu mengurangi kebiasaan memikirkan ulang keputusan secara berlebihan. Mereka memahami bahwa tidak semua orang harus menyukai pilihan yang dibuat.

3. "Itu merupakan sudut pandang Anda, bukan sesuatu yang harus saya yakini."

Editor: Setyo Adi Nugroho
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