Punya Mental Kuat? 6 Kebiasaan Ini Biasanya Dilakukan Orang yang Tahan Tekanan

JawaPos.com – Kemampuan menghadapi tekanan merupakan salah satu bekal penting dalam menjalani kehidupan. Ketika masalah datang bertubi-tubi, sebagian orang mudah kehilangan kendali, sedangkan yang lain justru mampu mempertahankan ketenangan dan mencari jalan keluar.

Perbedaan tersebut tidak selalu ditentukan oleh keberanian atau tingkat kecerdasan seseorang. Mental tangguh juga bisa dibentuk melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Menariknya, ada beberapa strategi yang membantu seseorang mengelola stres, menjaga konsentrasi, dan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana ketika berada dalam situasi sulit.

Dilansir dari geediting.com, berikut enam kebiasaan unik yang sering diterapkan orang bermental tangguh saat menghadapi tekanan.

1. Terbiasa Menyiapkan Rencana untuk Menghadapi Kemungkinan Terburuk

Orang dengan mental kuat tidak selalu berpikir bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai harapan. Mereka justru berusaha mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa menghambat rencana.

Salah satu caranya adalah menggunakan strategi berpikir jika-maka. Artinya, mereka sudah menentukan tindakan yang akan dilakukan apabila suatu masalah benar-benar terjadi.

Sebagai contoh, ketika presentasi mengalami gangguan teknis, mereka telah menyiapkan dokumen cadangan agar kegiatan tetap berjalan. Begitu pula saat menghadapi kemacetan, mereka sudah mengetahui jalur alternatif yang bisa digunakan.

Kebiasaan ini membantu mengurangi kepanikan karena pikiran sudah memiliki gambaran mengenai langkah yang perlu diambil.