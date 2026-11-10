Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 10 November 2026 | 21.00 WIB

Punya Mental Kuat? 6 Kebiasaan Ini Biasanya Dilakukan Orang yang Tahan Tekanan

kebiasaan unik orang mentah tangguh yang mampu bertahan di bawah tekanan./ Freepik/ freepik - Image

kebiasaan unik orang mentah tangguh yang mampu bertahan di bawah tekanan./ Freepik/ freepik

JawaPos.com – Kemampuan menghadapi tekanan merupakan salah satu bekal penting dalam menjalani kehidupan. Ketika masalah datang bertubi-tubi, sebagian orang mudah kehilangan kendali, sedangkan yang lain justru mampu mempertahankan ketenangan dan mencari jalan keluar.

Perbedaan tersebut tidak selalu ditentukan oleh keberanian atau tingkat kecerdasan seseorang. Mental tangguh juga bisa dibentuk melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Menariknya, ada beberapa strategi yang membantu seseorang mengelola stres, menjaga konsentrasi, dan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana ketika berada dalam situasi sulit.

Dilansir dari geediting.com, berikut enam kebiasaan unik yang sering diterapkan orang bermental tangguh saat menghadapi tekanan.

1. Terbiasa Menyiapkan Rencana untuk Menghadapi Kemungkinan Terburuk

Orang dengan mental kuat tidak selalu berpikir bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai harapan. Mereka justru berusaha mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa menghambat rencana.

Salah satu caranya adalah menggunakan strategi berpikir jika-maka. Artinya, mereka sudah menentukan tindakan yang akan dilakukan apabila suatu masalah benar-benar terjadi.

Sebagai contoh, ketika presentasi mengalami gangguan teknis, mereka telah menyiapkan dokumen cadangan agar kegiatan tetap berjalan. Begitu pula saat menghadapi kemacetan, mereka sudah mengetahui jalur alternatif yang bisa digunakan.

Kebiasaan ini membantu mengurangi kepanikan karena pikiran sudah memiliki gambaran mengenai langkah yang perlu diambil.

Kamu bisa mulai membiasakannya dengan membuat rencana sederhana. Pikirkan satu kemungkinan kendala, kemudian tentukan solusi yang paling masuk akal untuk mengatasinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Orang yang Punya Mental Kuat Tidak Mudah Terjebak Guilt Trip, Ini 8 Kalimat Andalannya - Image
Kepribadian

Orang yang Punya Mental Kuat Tidak Mudah Terjebak Guilt Trip, Ini 8 Kalimat Andalannya

Kamis, 5 November 2026 | 03.58 WIB

7 Hal yang Biasanya Dilakukan oleh Orang Bermental Kuat untuk Berhenti Merasa Khawatir - Image
Kepribadian

7 Hal yang Biasanya Dilakukan oleh Orang Bermental Kuat untuk Berhenti Merasa Khawatir

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 03.52 WIB

Dari Tidak Dianggap hingga Disegani, Ini 8 Sikap yang Membedakan Orang Bermental Kuat - Image
Kepribadian

Dari Tidak Dianggap hingga Disegani, Ini 8 Sikap yang Membedakan Orang Bermental Kuat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 06.31 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore